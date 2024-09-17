Kriz onları da vurdu! Ünlü hamburger devi iflas bayrağını çekti, şubelerini tek tek kapatıyor - Son Dakika
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Dünya

Kriz onları da vurdu! Ünlü hamburger devi iflas bayrağını çekti, şubelerini tek tek kapatıyor

Kriz onları da vurdu! Ünlü hamburger devi iflas bayrağını çekti, şubelerini tek tek kapatıyor

Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen ise ABD'nin önde gelen lüks burger zincirlerinden BurgerFi oldu. Şirketin 500 milyon dolara varan borçları ve azalan satışları nedeniyle iflas başvurusunda bulunurken BurgerFi'nin birçok şubesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

17.09.2024 11:24
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Delaware'de yapılan iflas başvurusuyla BurgerFi, restoran sektöründe yaşanan iflas furyasına katıldı. Şirketin borçlarının 500 milyon dolara kadar ulaştığı ve geleceğinin belirsizlik içinde olduğu açıklandı. İflas başvurusunun ardından gözler, zincirin bundan sonraki adımlarına çevrildi.

162 RESTORAN İŞLETİYOR

BurgerFi ve Anthony's Coal Fired Pizza'yı bünyesinde bulunduran şirket, toplamda 162 restoran işletiyor. New York'ta kısa süre önce açılan yeni BurgerFi şubesi de dahil olmak üzere birçok lokasyon kapanma riski taşıyor.

Rakipleri Shake Shack ve Five Guys ile rekabet eden BurgerFi, 102 restoranında yaklaşık 11 dolara cheeseburger sunuyor. Florida merkezli şirket, geçtiğimiz ay iflas tehlikesinin arttığını duyurmuş ve Ağustos ayı itibarıyla kasasında yalnızca 4.4 milyon dolar kaldığını bildirmişti.

Kriz onları da vurdu! Ünlü hamburger devi iflas bayrağını çekti, şubelerini tek tek kapatıyor

MÜŞTERİLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Geçen yıl 14 şubesini kapatan BurgerFi, 2024 yılının ilk çeyreğinde 8 restoranını daha kapatmıştı. İkinci çeyrekte 18.4 milyon dolarlık zarar açıklayan şirket, hayranları ve çalışanları için üzücü bir tablo çizdi. ABD genelinde halen 102 BurgerFi şubesi faaliyet gösterirken, Anthony's Pizza'nın ise 60 restoranı bulunuyor. Bu lokasyonların çoğu Florida, Maryland, Kuzey Carolina, New York ve Indiana eyaletlerinde yer alıyor.

BurgerFi, Delaware'deki iflas mahkemesine mali durumu düzeltmeye yönelik bir plan sunmazken, uzmanlar bu başvurunun Rubio's, Red Lobster ve Buca di Beppo gibi diğer zincirlerin izlediği yola benzediğini belirtiyor.

Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kriz onları da vurdu! Ünlü hamburger devi iflas bayrağını çekti, şubelerini tek tek kapatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • celal doğan:
    Tam gidip yemeye niyetlenmiştim 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    pahali ve dogurmuyor bu isi yapan hepsi batacak 0 0 Yanıtla
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