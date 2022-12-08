İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba

Missy Robinson adlı kadın dünyanın en ilginç mesleklerinden birine sahip. İnsanlara "Kucaklaşma" hizmeti veren Missy Robinson, seans başına 1500 TL alıyor. Müşterileri arasında kadınlardan erkeklere, yaşlılardan gençlere kadar birçok grup bulunan Robinson'ın tek bir ilkesi var, o da "ilişkiye girmemek."

ERKEKLERLE İLGİLİ İTİRAFI BOMBA

Genç kadının erkek müşterileri hakkında yaptığı itiraf ise hayli dikkat çekti. Bazı erkek müşterilerinin seans sonrasında kendisiyle ilişkiye girmek istediğini belirten genç kadın, kendisinin bu teklife sıcak bakmadığını söyledi. Ancak Robinson kucaklaşma sırasında erkeklerin uyarıldığını belirtiyor.

AYLIK KAZANCI MİLYONLARI BULUYOR

Yaptığı işin insanlara farklı geldiğini fakat kendisinin bu durumdan memnun olduğunu belirten Robinson'un aylık kazancının milyonlarca lirayı bulması da konuyla ilgili bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.