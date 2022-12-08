İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba - Son Dakika
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İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba

08.12.2022 13:13
İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba

"Kucaklaşma" hizmeti veren Missy Robinson adlı kadın, seans başına 1500 TL alıyor. Müşterileriyle cinsel birliktelik yaşamayan Robinson'un erkek müşterileri hakkında yaptığı bir itiraf ise hayli dikkat çekti. Genç kadın kucaklaşma sırasında bazı erkek müşterilerinin uyarıldığını hissettiğini anlattı.

Missy Robinson adlı kadın dünyanın en ilginç mesleklerinden birine sahip. İnsanlara "Kucaklaşma" hizmeti veren Missy Robinson, seans başına 1500 TL alıyor. Müşterileri arasında kadınlardan erkeklere, yaşlılardan gençlere kadar birçok grup bulunan Robinson'ın tek bir ilkesi var, o da "ilişkiye girmemek."

İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba

ERKEKLERLE İLGİLİ İTİRAFI BOMBA

Genç kadının erkek müşterileri hakkında yaptığı itiraf ise hayli dikkat çekti. Bazı erkek müşterilerinin seans sonrasında kendisiyle ilişkiye girmek istediğini belirten genç kadın, kendisinin bu teklife sıcak bakmadığını söyledi. Ancak Robinson kucaklaşma sırasında erkeklerin uyarıldığını belirtiyor.

İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba

AYLIK KAZANCI MİLYONLARI BULUYOR

Yaptığı işin insanlara farklı geldiğini fakat kendisinin bu durumdan memnun olduğunu belirten Robinson'un aylık kazancının milyonlarca lirayı bulması da konuyla ilgili bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor.

İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnsanlara sarılarak milyonları kazanıyor! Genç kadının, erkeklerle ilgili cinsellik itirafı ise bomba - Son Dakika


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