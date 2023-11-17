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Real Madrid'e şok üstüne şok! Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak - Son Dakika

Real Madrid'e şok üstüne şok! Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak

Real Madrid, Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışan ve sağ diz dış yan bağları koptuğu belirlenen Eduardo Camavinga'nın sağlık durumunu açıkladı. Başarılı furbolcu, 8-10 hafta arası forma giyemeyecek.

17.11.2023 14:54  - Güncelleme: 15:01

Real Madrid, Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışan Eduardo Camavinga'nın, sağ diz dış yan bağlarının koptuğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KULÜP AÇIKLADI

Kulüp, Fransız yıldızın sağ dış diz yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Camavinga, Fransa Milli Takım kampında Ousmane Dembele ile çarpışmasının ardından sakatlık yaşamıştı.

Kulüp açıkladı! Ousmane Dembele ile çarpışan Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak

FORMAYI UNUTACAK

İspanyol devine art arda sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüp açıkladı! Ousmane Dembele ile çarpışan Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Real Madrid, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Real Madrid'e şok üstüne şok! Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'e şok üstüne şok! Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak - Son Dakika
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