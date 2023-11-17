Real Madrid, Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışan Eduardo Camavinga'nın, sağ diz dış yan bağlarının koptuğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kulüp, Fransız yıldızın sağ dış diz yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Camavinga, Fransa Milli Takım kampında Ousmane Dembele ile çarpışmasının ardından sakatlık yaşamıştı.
İspanyol devine art arda sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.
Son Dakika › Dünya › Real Madrid'e şok üstüne şok! Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak - Son Dakika