Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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Dünya

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

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Londra'da Türk Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakan eylemci, olayı görüp gelen bir vatandaş tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

14.02.2025 10:38  Güncelleme: 10:46
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Konsolosluğu önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan bir eylemci, o esnada oradan geçmekte olan bir vatandaşın saldırısına uğradı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

EYLEMCİYİ DÖVEN ADAM GÖZALTINDA

Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, yetkililer saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu.

MOMİKA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren38 yaşındaki Salwan Momika geçtiğimiz ay bir apartman dairesinde vurularak öldürülmüştü.

Kur\'an-ı Kerim\'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Güvenlik, Güncel, Londra, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • hakan kara:
    Ellerine saglik 4 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    gebert iti 0 0 Yanıtla
  • ismail akca:
    Ellerine sağlık.Hz.Allah dövenden razı olsun 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Ellerin dert görmesin. Vur vur inlesin 0 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    herkes inanmak istediği dine inansın islamiyette müslümanlığı zorla kabul edin diye bir şey yok ama şimdiye kadar bir müslümam başka bir dine saygısızlık ettimi. 0 0 Yanıtla
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