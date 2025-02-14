İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Konsolosluğu önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan bir eylemci, o esnada oradan geçmekte olan bir vatandaşın saldırısına uğradı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, yetkililer saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven adamı gözaltına aldıklarını duyurdu.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren38 yaşındaki Salwan Momika geçtiğimiz ay bir apartman dairesinde vurularak öldürülmüştü.
Son Dakika › Dünya › Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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