Kuzey Irak'a hava hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Irak'a hava hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi

Kuzey Irak\'a hava hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta PKK/KCK terör örgütünün hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde 25 terör hedefi imha edildi.

27.07.2024 00:37
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TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği hava harekatında 25 hedef yerle bir edildi.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta PKK/KCK terör örgütünü hedeflerine hava harekatı düzenledi. Harekatta çok sayıda terör hedefi imha edildi.

25 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kuzey Irak'a hava hava harekatı! 254 terör hedefi yerle bir edildi

Gara, Irak, Kck, PKK, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Irak'a hava hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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