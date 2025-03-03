Kuzey Kore, 5 yıl sonra ilk kez turistlerin ziyaretine izin verdi

Dünya

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Arda Turan\'a bir darbe daha!

Batılı turistlerden oluşan bir grup, beş yıl aradan sonra "Münzevi Krallık"a yapılan ilk resmi izinli seyahatte, balistik füzelerin animasyonlu görüntüleri eşliğinde dans eden ve şarkı söyleyen Kuzey Koreli okul çocuklarının gerçeküstü gösterisine tanık oldu.

Bu rahatsız edici koreografili gösteri, geçtiğimiz hafta Asya ülkesinin uzak Rason bölgesine dört günlük bir yolculuk yapan Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Avustralya'dan gelen bir avuç maceraperest gezgin için tuhaf deneyimlerin sadece buzdağının görünen kısmıydı.

Bir turist, Kim Jong Un'un baskıcı rejimi tarafından seyahatin o kadar yakından izlendiğini açıkladı ki, tuvalete gitmek için bile izin istemek zorunda kaldığını söyledi.

"Beş yıl boyunca her şeyi düzeltme fırsatları vardı. Kuzey Koreliler turistlere ne gösterdikleri konusunda çok hassaslar. Eğer gösterebildikleri en iyisi buysa, dışarıda başka neler olduğunu düşünmek bile istemiyorum," diye belirtti başka bir ziyaretçi.

Bu, 2020'den beri turistlerin ülkeye girmesine izin verilen ilk seferdi — kötü şöhretiyle bilinen gizli ulus, pandeminin başında kendini tamamen kapatmış, birçok kişiyi Batılıların bir daha sınırını geçip geçemeyeceği konusunda merakta bırakmıştı.

Ancak ülkeye gezi düzenleyen bir şirket olan Young Pioneer Tours, son beş yıldır engellendikten sonra nihayet faaliyetlerine yeniden başlayabildi.

Şirketi yöneten Rowan Beard, BBC'ye "Kuzey Koreliler robot değil. Onların da görüşleri, hedefleri ve mizah anlayışları var. Brifingimizde insanları onları dinlemeye ve anlamaya teşvik ediyoruz," dedi.

Beard, onay aldıktan sonra turizm grubunun mevcut kontenjanlarını doldurmakta hiç zorluk çekmediğini, kontenjanın sadece beş saat içinde tükendiğini belirtti.

Ancak bu sıradan bir tatil değildi; cep telefonu ya da internet hizmeti yoktu — hatta kullanılabilecek bir ATM bile mevcut değildi.

Turistlere, ülkenin liderlerine hakaret etmeyin, Kuzey Kore ideolojisiyle alay etmeyin ve onların alışılmadık ve baskıcı yaşam tarzı hakkında yargılayıcı olmayın da dahil olmak üzere sıkı bir kural listesi verildi.

Ayrıca, ziyaretçilerin kısıtlamalara karşı gelmediğinden veya programdan sapmadığından emin olmak için ülkenin her zaman hazır gözcüleri tarafından sürekli takip edildiler ve yakından izlendiler.

"Bir-iki kez tuvalete gitmek istediğimde bile onlara haber vermek zorunda kaldım," dedi 28 yaşındaki İngiliz YouTuber Mike O'Kennedy.

"Dünyanın hiçbir yerinde bunu yapmak zorunda kalmamıştım."

Grup, başkent Pyongyang'dan 800 kilometre uzakta olan kuzeydoğudaki Rason'a yaptıkları gezide Çin üzerinden ülkeye girdi. Pyongyang, bir zamanlar ara sıra turizm gruplarını ağırlıyordu, ancak sıkı gözetim altında ve gerçek hareket özgürlüğü olmadan.

Önceki Kuzey Kore seyahatlerinde olduğu gibi, gezginler sıkı kontrol altında tutuldu; bir bira fabrikası, yeni inşa edilmiş ve iyi stoklanmış bir eczane ve bir okul gibi yerlere önceden ayarlanmış ziyaretler gerçekleştirdiler.

Sekiz yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup, Batılı ziyaretçiler için bir gösteri sundu; büyük bir projeksiyon ekranında düzinelerce balistik füzenin fırlatıldığını ve animasyonlu bir metropoldeki binaları şiddetli bir patlamayla vurduğunu gösteren görüntüler eşliğinde neşeyle şarkı söylediler.

Kuzey Kore, 1948'den beri ülkeyi demir yumrukla yöneten hanedanlık Kim ailesi tarafından yayınlanan resmi fotoğraflarla dış dünyaya yönelik imajını dikkatle oluşturuyor.

Fotoğraflar, bazı ziyaretçilerin gerçekte çok farklı olduğunu belirttiği parlak, gelişen şehir manzaralarını gösteriyor.

"Yollar berbat, kaldırımlar engebeli ve binalar tuhaf bir şekilde inşa edilmiş," dedi ülkeye üç kez gitmiş olan NK News'in eski yazarı Joe Smith ve harap olmuş otelin modası geçmiş dekorasyonunun ona "büyükannesinin oturma odasını" hatırlattığını belirtti.

O'Kennedy, çizgiyi korumak için elinden geleni yapmasına rağmen, Batılı anlayışının en az bir riskli ana yol açtığını söyledi.