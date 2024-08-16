Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor

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Kuzey Kore, pandemi nedeniyle beş yıl süren kapanmanın ardından turistlere kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Gizli rejim, pandemi başlangıcından bu yana ilk kez yabancı ziyaretçilere izin verecek.

Ancak lider Kim Jong-un'un ziyaret ettiği yerler göz önüne alındığında, ülkenin beş yıldızlı değerlendirmeler alması zor olabilir. Seyahat etmeye istekli turistler, bir patates çiftliğinde pek de eğlenceli olmayan bir zaman geçirebilir veya bir yağlama maddesi fabrikasında keyif bulmaya çalışabilirler. Kim'in ziyaret ettiği bir atış poligonu belki daha ilgi çekici olabilir.

Şimdilik, gezginler yalnızca uzak Samjiyon şehrini ziyaret edebilecek, ancak yetkililer başkent Pyongyang'ın da yakında açılacağını belirtti. Kim'in Güney Kore hariç her ülkeden turist kabul etmesi bekleniyor. Ancak ABD, vatandaşlarının ülkeyi ziyaret etmesini yasaklıyor.

Geçen ay çıkan haberlere göre, Kuzey Kore, diktatörün füze test sitelerinden birinin yanına bir plaj tatil yeri planladığı ve bunu "kıyı harikası" olarak tanımladığı bildirilmişti.

Komünist müttefik Çin'deki iki operatör, Aralık ayından itibaren ziyaretçileri uçakla getireceklerini duyurdu. KTG Turları sosyal medyada, "Şu ana kadar sadece Samjiyon resmi olarak onaylandı, ancak Pyongyang ve diğer yerlerin de açılacağını düşünüyoruz!!!" diye yazdı.

Ancak ABD merkezli analiz firması Korea Risk Group'un başkanı Chad O'Carroll, "Görene kadar inanmayacağım. Aralık ayında herhangi bir gerçek hareket göreceğimiz konusunda oldukça şüpheliyim," dedi.