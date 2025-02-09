Kuzey Kore'den beklediğini alamayan Putin Afrikalılardan oluşan ordu kuruyor - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Kore'den beklediğini alamayan Putin Afrikalılardan oluşan ordu kuruyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin ardından şimdi de Afrikalılardan oluşan yeni bir ordu kuruyor. Ukrayna'ya karşı savaşacak ordu 100.000 kişiden oluşuyor.

09.02.2025 19:44
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrikalılardan oluşan yeni bir ordu kuruyor.

PUTİN, AFRİKALILARDAN OLUŞAN ORDU KURUYOR

Ukrayna'ya karşı Kuzey Kore askerlerini savaştıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beklediğini alamayınca başka ülkelere yöneldi. Putin, Afrika ülkelerinden gelecek savaşçılardan oluşan 100.000 kişilik yeni ordu kuruyor.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmaların son durumuna yönelik bilgi vermişti. Zelenskiy, "Genelkurmay Başkanlığından Donetsk ve Kursk bölgelerindeki durumla ilgili rapor aldım. Kursk Harekatı'nın yürütüldüğü bölgelerde yeni saldırılar gerçekleştirildi. Rusya, birliklerinin yanında bir kez daha Kuzey Kore askerlerini konuşlandırdı. Yüzlerce Rus askeri ile Kuzey Kore askeri yok edildi. Bu çok önemli. Çünkü Rusya topraklarındaki çatışmalar şehirlerimize ve topraklarımıza yönelik daha fazla tırmanışın önüne geçiyor. Kursk bölgesindeki 60 bin Rus askeri, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve diğer yönlerde halihazırda önemli sayıda bulunan işgalci güçlere katılamayan 60 bin asker anlamına geliyor. Tüm savaşçılarımıza dayanıklılıkları ve her tugayımıza elde ettikleri sonuçlar için minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

KUZEY KORE ASKERLERİ ÇEKİLMİŞTİ

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore birliklerinin Ocak ayının ortasından bu yana Kursk bölgesindeki çatışmalara katılmadığı belirtilmişti. Ukrayna Özel Kuvvetler Sözcüsü Albay Oleksandr Kindratenko ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin gönderdiği birliklerin son dönemde Kursk cephesinde görülmediğini belirterek, "Kuzey Kore birliklerinin varlığı yaklaşık 3 haftadır gözlemlenmiyor. Büyük ihtimalle ağır kayıplar verdikten sonra geri çekilmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Batılı yetkililere dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore'den gönderilen 11 bin askerin en az bininin öldürüldüğü değerlendiriliyor. Kuzey Kore askerlerinin modern savaşlara hazırlıksız olduğu ve özellikle insansız hava araçlarına karşı savunmasız oldukları belirtiliyor. Askeri uzmanlar, Kuzey Kore'nin can kayıplarının bu hızla devam etmesi halinde durumun sürdürülemez olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: İHA

Kuzey Kore\'den beklediğini alamayan Putin Afrikalılardan oluşan ordu kuruyor

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore'den beklediğini alamayan Putin Afrikalılardan oluşan ordu kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Güven GÖRGÜLÜ:
    Amerikanın ağzıyla haber yazmalar. yakışır malum medya size. 38 7 Yanıtla
  • Güneyt null:
    Kuzey korelier Hazır ülke dışına çıkmışlar. Kesin kacmislardir 43 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Beni de alın 9 3 Yanıtla
  • YaHePYaHiC null:
    Ne uğraşıyorsun abd yi yok et Ukrayna'da kalmaz zaten. dünya bok oldu zaten yeni bir düzen olsun. 4 2 Yanıtla
  • Erkan Dağ:
    at bi nükleer bomba yap ihtarını tüm destek verenlere salla birer tane bak bakalım ne oluyo kendını ukrayna da zayıflatma sen abd vur bızde eski yerlerimizi devralım 1 0 Yanıtla
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