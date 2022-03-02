Kuzey Kore lideri Kim'den kurmaylarına korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan kriz Batı ile Moskova'yı ve yakın ortaklarını karşı karşıya getirdi. ABD başta olmak üzere Batı'lı ülkelerden Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alınırken, tüm dünyayı endişelendiren haber Kuzey Kore'den geldi.

KOMUTANLARINA TALİMAT VERDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un; İşçi Partisi üyelerini; güçlü müttefikleri Rusya'nın savaşa girmesi nedeniyle seferberlik için hazır olmaları konusunda uyardı. Kim Jong-un'un Kuzey Koreli komutanlara da "3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdiği iddia edildi.

"KOMİTE HERKESİN SEFERBERLİK İÇİN HAZIR OLMASINI İSTEDİ"

Daily Star'da yer alan habere göre; Radio Free Asia'ya (RFA) konuşan Kuzey Pyongan'dan bir yetkili: "Eyaletteki her bölgesel parti komitesi, tüm parti üyelerine güçlü müttefikimiz Rusya'nın savaşta olduğunu bildirdi. Bölgesel parti komitesi, herkesin seferberlik için hazır olmasını istedi." diye konuştu.

KUZEY KORE, BATI'YI SUÇLUYOR

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumu hakkında açıklama yaptı. Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

"ABD ve Batı, Rusya'nın makul ve adil talebine karşı çıkarak, kendisine güvenlik için yasal garanti sağlamayı talep ediyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürerken, silah konuşlandırma girişimlerine de devam ederek Avrupa'nın güvenlik ortamını baltaladılar.

RUSYA'DAN DA 3. DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ GELMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içinde yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesinin Rusya için ciddi bir tehlike yaratacağını ve bu durumun yeni bir dünya savaşını doğuracağını vurgulayarak konu hakkında "Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak" dedi. Lavrov, bir yandan da "Ukrayna tarafı ABD'nin emriyle müzakereleri uzatıyor" diyerek Kiev'i suçladı.