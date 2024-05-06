Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u öven propaganda şarkısı TikTok'ta viral oldu - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u öven propaganda şarkısı TikTok'ta viral oldu

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u öven bir propaganda şarkısı, TikTok'ta viral oldu ve milyonlarca kez izlendi. Şarkı, ülkenin komünist liderini yüceltirken Z Kuşağı kullanıcılarından olumlu tepkiler aldı. Müzik videosunda Kim Jong Un gülümserken ve destekçileriyle çevriliyken görünüyor. Bu şarkı, Batı'daki pop şarkıları gibi akılda kalıcı bulundu ve Kuzey Kore hükümetinin propagandasında etkin rol oynuyor.

06.05.2024 10:53  Güncelleme: 10:58
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u öven bir propaganda şarkısı, TikTok'ta viral oldu ve milyonlarca kez izlendi. "Friendly Father" (Dost Baba) adlı şarkı, ülkenin komünist liderini yüceltirkenZ Kuşağı kullanıcılarından olumlu tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar şarkıyı "harika" bulurken, bir diğeri Spotify'da olup olmadığını sordu.

Şarkının synth-pop tarzında müziği ve "Kim Jong Un, büyük lideri övelim" gibi sözleri var. Müzik videosunda Kim Jong Un gülümserken ve destekçileriyle çevriliyken görünüyor. Bu şarkı, Batı'daki pop şarkıları gibi akılda kalıcı bulundu ve Kuzey Kore hükümetinin propagandasında etkin rol oynuyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Alexandra Leonzini, BBC News'e verdiği demeçte, Kuzey Kore'de müzik endüstrisinin devlet kontrolünde olduğunu ve müziğin bir propaganda aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Bu şarkıda Kim Jong Un için "baba" ve "büyük" unvanları kullanılıyor; bunlar, daha önce sadece büyükbabası Kim Il Sung'u tanımlamak için kullanılmıştı. Bu da Kim Jong Un'un kendi imajını güçlendirme çabası olarak görülüyor.

Kuzey Kore, TikTok'taki "northkorealife" adlı hesapta paylaşılan videolarla da uluslararası alanda imajını artırmayı hedefliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, TikTok yıldızı oldu: Videosu tüm dünyada viral oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, TikTok yıldızı oldu: Videosu tüm dünyada viral oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, TikTok yıldızı oldu: Videosu tüm dünyada viral oldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, TikTok yıldızı oldu: Videosu tüm dünyada viral oldu

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u öven propaganda şarkısı TikTok'ta viral oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u öven propaganda şarkısı TikTok'ta viral oldu - Son Dakika
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