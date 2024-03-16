ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına karşı neredeyse her gün cepheyi ziyaret eden Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, dün katıldığı tatbikatta kızıyla düşman ülke Güney Kore mevzilerini izledi.
Güney Kore'ye sızma operasyonunun simülasyonu için dün sınırda düzenlenen tatbikatta Kim, askerlerin eğitimini ilgiyle izledi ve ordu yetkilileriyle görüştü. Son iki haftada katıldığı 4. askeri tatbikatta Kim, halefi olarak görülen ve yanından ayırmadığı kızıyla beraber askerlerle fotoğraf çektirdi.
Devlet haber ajansı KCNA, Kim'in kızının dürbünle düşman mevzilerine baktığı fotoğrafları da yayınladı. Son dönemde art arda füze denemeleri gerçekleştiren ve nükleer silah üretimini hızlandıran Kuzey Kore, yeni silahlarla ABD ve Güney Kore'ye meydan okuyor. "Savaşa hazır olun" mesajı veren Kuzey Kore lideri, birkaç gün önce de yeni nesil bir tankı sürmüştü.
Bu arada Kim, dün ilk defa Rusya lideri Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği lüks Aurus limuziniyle kamuoyu önüne çıktı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, Kim'in Rus yapımı lüks aracın direksiyonuna geçmesinin Rusya'yla gelişen ilişkilerin bir işareti olduğunu söyledi.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler - Son Dakika
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Samara bölgesinde bulunan devlete ait Rosneft petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda yangın çıktı ve başka bir rafineriye yönelik saldırı engellendi. Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov, Ukrayna ordusunun Rosneft'in Syzran ve Novokubyshev rafinerilerini hedef aldığını açıkladı. Saldırı sonucunda Syzran rafinerisinde yangın çıktı, ancak her iki fabrikadaki işçiler tahliye edildi ve can kaybı yaşanmadı. Ukrayna, son haftalarda Rusya'nın petrol altyapısını yoğun bir şekilde hedef almaktadır.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için oyunu elektronik ortamda kullandı. Rusya'da devam eden seçimde Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.
Erzincan'daki camilerde, yaşları 11 ile 15 arasında değişen genç hafızlar tarafından sürdürülen 14 asırlık mukabele geleneği, Ramazan ayında tüm camilerde gerçekleştiriliyor. Sabah ve ikindi namazlarından önce ve sonra hafızlar tarafından ezbere okunan mukabeleye vatandaşlar da katılıyor. Genç hafızlar, bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.
Irak'ta Baas rejiminin 1988'de Halepçe'ye düzenlediği kimyasal saldırıda kaybolan çocukların bulunması ve aileleriyle buluşturulması için çalışmalar sürüyor. Halepçe Kayıp Çocukların Akıbeti Bilirkişi Heyeti Sekreteri Adil Mela Salih, 118'den fazla kayıp Halepçeli çocuk olduğunu belirtti. Kayıp çocukların bulunması için DNA testleri yapıldığını ve resmi sürecin devam ettiğini ifade eden Salih, yetkililerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Eski Halepçe Kayıp Çocuklar Derneği Başkanı Şevnem Abdullah ise kayıp çocukların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ancak özel bir bütçe olmaması nedeniyle çabaların uzun süreli olmadığını belirtti.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bu hafta karışık bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Alman vatandaşı öğretmen Nicolai ve arkadaşı Maria, Eskişehir İl Müftülüğü'nde Müslüman olarak Arif Davud ve Meryem isimlerini aldılar. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından ihtida belgeleri teslim edildi. İslam dinini seçmelerinin nedenini, İslam dinin hak din olmasından dolayı kendilerine huzur ve mutluluk vermesi olduğunu söylediler.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)