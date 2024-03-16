Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler - Son Dakika
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Dünya

Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler

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Son günlerde sık sık askeri tatbikatlara katılarak ABD ve Güney Kore'ye "Savaşa hazırız" mesajı veren Kuzey Kore lideri Kim, dün de kızıyla birlikte savaş hazırlıklarını inceledi.

16.03.2024 10:56  Güncelleme: 11:06
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ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına karşı neredeyse her gün cepheyi ziyaret eden Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, dün katıldığı tatbikatta kızıyla düşman ülke Güney Kore mevzilerini izledi.

Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler

ASKERLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Güney Kore'ye sızma operasyonunun simülasyonu için dün sınırda düzenlenen tatbikatta Kim, askerlerin eğitimini ilgiyle izledi ve ordu yetkilileriyle görüştü. Son iki haftada katıldığı 4. askeri tatbikatta Kim, halefi olarak görülen ve yanından ayırmadığı kızıyla beraber askerlerle fotoğraf çektirdi.

Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler

"SAVAŞA HAZIR OLUN" MESAJI

Devlet haber ajansı KCNA, Kim'in kızının dürbünle düşman mevzilerine baktığı fotoğrafları da yayınladı. Son dönemde art arda füze denemeleri gerçekleştiren ve nükleer silah üretimini hızlandıran Kuzey Kore, yeni silahlarla ABD ve Güney Kore'ye meydan okuyor. "Savaşa hazır olun" mesajı veren Kuzey Kore lideri, birkaç gün önce de yeni nesil bir tankı sürmüştü.

Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler

PUTİN'İN HEDİYESİ LÜKS ARAÇ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Kim, dün ilk defa Rusya lideri Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği lüks Aurus limuziniyle kamuoyu önüne çıktı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, Kim'in Rus yapımı lüks aracın direksiyonuna geçmesinin Rusya'yla gelişen ilişkilerin bir işareti olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler

Kuzey Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler - Son Dakika

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