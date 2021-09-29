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Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu

29.09.2021 07:47
Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu, System.String[]

Kuzey Kore, Salı günü Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kuzey Kore, Salı günü Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Resmi medyada yer alan habere göre yeni füze, ülkenin gelecek beş yıl için yaptığı askeri gelişim planının 'en önemli beş silahından biri'.

Kuzey Kore silahı 'stratejik silah' olarak tanımladı. Genelde bu nükleer özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, "Bu silah sisteminin gelişimi, ülkenin kendini savunabilme becerilerini her açıdan arttırdı" dedi.

Son füze denemesi, bir ay içinde Pyongyang'ın yaptığı üçüncü füze denemesi oldu. Ülke daha önce yeni tip güdümlü füze ve trenden atılan balistik füze sistemini denemişti.

Hipersonik füze nedir?

Hipersonik füzeler, normal füzelere kıyasla çok daha hızlı ve çevikler. AFP haber ajansına göre bu da füze savunma sistemlerinin, bu tip füzeleri engellemelerini zorlaştırıyor.

KCNA, denemeyle "füzenin navigasyonel kontrolü ve sabitliğinin onaylanmış olduğunu" söyledi.

Düşünce kuruluşu Carnegie Endowment Uluslararası Barış biriminde görevli araştırmacı Ankit Panda, şu aşamada füzenin 'net becerilerini' değerlendirmenin zor olduğunu söyledi ama "muhtemelen geleneksel balistik füzelere karşı tasarlanan füze savunma sistemlerini oldukça zorlayacaktır" dedi.

Yeni silahla beraber Kuzey Kore, füzeler için ilk defa yakıt ampulünü de devreye sokmuş oldu. Panda bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Korea Times gazetesine göre füze ampulü, "füze atışına hazırlık için gereken süreyi azaltıyor ve silahı, fırlatmadan önce yakın enjeksiyonu gerektiren geleneksel füzelere kıyasla, en az katı yakıt füzeleri kadar hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getiriyor.

Panda, "Bu da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze gücünü kriz durumunda daha hızlı reaksiyon gösterecek hale getiriyor ve alanda yakıt doldurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak ayı başındaki bir toplantıda bilim insanlarının "süzülen hipersonik savaş başlıklarının gelişimi için araştırmaları tamamladıklarını" söylemişti. Salı günkü test, yeni sistemin ilk denemesi oldu.

Panda, Kim Jong-un Ocak ayında bu gelişimin işaretlerini vermesine rağmen, bu denemenin füzelerle ilgili hırslarına hız kazandırdığı anlamına geldiğini de ifade etti.

Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkında neler biliniyor?

Kuzey Kore'nin son denemesi bu ay içinde gerçekleştirilen üçüncü deneme oldu. Bu da, Pyongyang'ın silah sistemini güçlendirdiğine işaret ediyor.

Bir gün önceki test atışından sonra Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi, "ülkenin, kendini savunabilmesi ve güvenliğin, huzurun sağlanabilmesi için ulusal savunma sistemi oluşturduğunu" söyledi.

Kuzey Kore, sıklıkla Güney Kore'yi askeri faaliyetleri konusunda iki yüzlü davranmakla suçluyor.

Güney Kore de kısa bir süre önce denizaltından balistik füze fırlatan sistemini test etmişti. Bu denemenin Kuzey Kore'nin 'provokasyonlarına' karşı caydırıcı etki olarak gerekli olduğu belirtilmişti.

Kuzey Kore'ye nükleer silah gelişimini durdurmaları çağrısı yapan ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Pyongyang ile ilişkisi gerilimli.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları nedeniyle 35 yıl sömürgesi olduğu Japonya ile de ilişkileri de iyi değil.

Pyonyang ise bu test atışlarıyla tüm uyarılara rağmen, kendilerini savunma amacıyla ihtiyaç duyduklarını söyledikleri yeni silah sistemleri geliştirmeye devam edeceğini kanıtlamış oluyor.

Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu
Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu - Son Dakika Dünya

BBC

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