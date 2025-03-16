Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasındaki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçrayan yangın sonrası büyük bir izdiham yaşandığı ve çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

16.03.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya son dönemde birbirinden korkunç yangın facialarıyla sarsılırken bir kahreden haber de Kuzey Makedonya'dan geldi.

SABAHA KARŞI BÜYÜK YANGIN

Kocani kasabında bulunan bir gece kulübünde sabaha doğru çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti
Alevler kısa sürede gece kulübünün tavanını sardı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede tavan ve çatıya sıçradığı aktarılırken Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı netleştirilmeye çalışılıyor" ifadesi yer aldı.

Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

YANGIN SONRASI İZDİHAM YAŞANDI

Makedonya televizyonu Kanal 5, yangın çıktıktan sonra bir izdiham yaşandığını, bunun sonucunda yanıklar ve boğulmalar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanma yaşandığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.

Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Makedonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ramazan Karakuş:
    İyi olmuş 12 105 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Böyle yerlerde azarsanız . Alkol ve uyusturucu Her türlü Azap gelir bulur . Ahirete sarhos ve. Uyusturucu ile. Gittiler . Sarhosda uyanırlar orda . 35 56 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Ramazan Karakuş %100 organik bir o....u ç....ğ ..un... 73 14 Yanıtla
  • herto herto:
    Burda dini yorum yapanlar tam cahildir 61 21 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

10:22 Gece kulübünde yangın En az 50 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti
10:05 Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
09:37 Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
09:13 Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor
06:21 ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 11:46:30. #7.11#
SON DAKİKA: Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.