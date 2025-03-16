Dünya son dönemde birbirinden korkunç yangın facialarıyla sarsılırken bir kahreden haber de Kuzey Makedonya'dan geldi.
Kocani kasabında bulunan bir gece kulübünde sabaha doğru çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.
Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede tavan ve çatıya sıçradığı aktarılırken Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı netleştirilmeye çalışılıyor" ifadesi yer aldı.
Makedonya televizyonu Kanal 5, yangın çıktıktan sonra bir izdiham yaşandığını, bunun sonucunda yanıklar ve boğulmalar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanma yaşandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.
Son Dakika › Dünya › Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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