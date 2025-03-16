Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Dünya son dönemde birbirinden korkunç yangın facialarıyla sarsılırken bir kahreden haber de Kuzey Makedonya'dan geldi.

SABAHA KARŞI BÜYÜK YANGIN

Kocani kasabında bulunan bir gece kulübünde sabaha doğru çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Alevler kısa sürede gece kulübünün tavanını sardı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede tavan ve çatıya sıçradığı aktarılırken Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı netleştirilmeye çalışılıyor" ifadesi yer aldı.

YANGIN SONRASI İZDİHAM YAŞANDI

Makedonya televizyonu Kanal 5, yangın çıktıktan sonra bir izdiham yaşandığını, bunun sonucunda yanıklar ve boğulmalar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanma yaşandığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.