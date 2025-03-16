Dünya son dönemde birbirinden korkunç yangın facialarıyla sarsılırken bir kahreden haber de Kuzey Makedonya'dan geldi.
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Kocani kasabındaki bir gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı.
Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 59 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.
Son Dakika › Dünya › Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi - Son Dakika
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