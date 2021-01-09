Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Güncelleme: 09.01.2021 16:09

Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asya ülkesi Laos'un kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi. Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Tayland, Asya, Laos, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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