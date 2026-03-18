Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Laricani\'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
18.03.2026 00:19
Laricani\'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
İran resmi makamları, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin bu sabah düzenlenen bir suikast sonucu şehit edildiğini doğrularken, ülkenin en etkili isimlerinden biri olan Laricani'nin ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Laricani'nin son basın toplantısında herhangi bir tedirginlik belirtisi göstermediği ve çok sakin olduğu görüldü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, saldırıdan kısa süre önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

BESMELE İLE BAŞLADI

Görüntülerde, Laricani'nin Tahran'da düzenlediği basın toplantısında kameraların karşısına geçtiği anlar yer aldı. 17 Mart sabahı kaydedildiği belirtilen videoda, Laricani'nin konuşmasına "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı ve sakin ancak kararlı bir tonla açıklamalarda bulunduğu görüldü.

Görüntülerde Laricani'nin herhangi bir tedirginlik belirtisi göstermediği, toplantıyı olağan akışı içinde sürdürdüğü dikkat çekti. Söz konusu basın toplantısından yalnızca saatler sonra gerçekleşen suikast, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ DOĞRULADI

Gün boyu "iddia" düzeyinde kalan ölüm haberi gece saatlerinde İran tarafından doğrulandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.

Son Dakika Dünya Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
