Lavrov'un 'Hitler Yahudi kökenliydi' sözlerine İsrail'den sert tepki - Son Dakika
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BBC

Lavrov'un 'Hitler Yahudi kökenliydi' sözlerine İsrail'den sert tepki

02.05.2022 17:15
Lavrov'un 'Hitler Yahudi kökenliydi' sözlerine İsrail'den sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Levrov'un Nazi lideri Adolf Hitler için "Yahudi kanı taşıyordu" yönündeki sözlerinin ardından İsrail, Rusya Büyükelçisini "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Levrov'un Nazi lideri Adolf Hitler için "Yahudi kanı taşıyordu" yönündeki sözlerinin ardından İsrail, Rusya Büyükelçisini "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Sergei Lavrov söz konusu ifadeleri, Pazar günü İtalyan TV programı Zona Bianca'ya verdiği röportajda sarf etti.

Röportajda Lavrov'a Rusya'nın Ukrayna'yı işgal gerekçesi olarak öne sürdüğü "ülkeyi Nazilerden arındırmak" söyleminin nasıl mümkün olabileceği soruldu.

Rus bakan bu soruya, "Yanılıyor olabilirim ama Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Yahudi olması kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor. En büyük Yahudi karşıtlarının, yine Yahudiler olduğu söylenir" diye yanıt verdi.

Nazi Almanyası, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımı ile 6 milyon yahudiyi öldürmüştü.

Rusya tarafından gelen bu açıklama, İsrail siyasetinde tepkiyle karşılandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Böylesi yalanlar, tarihin en korkunç suçlarından Yahudileri sorumlu tutmak ve böylelikle de Yahudilere zulmedenleri, bu mesuliyetten kurtarmak anlamına gelir. Bugün hiçbir savaş ne yahudi soykırımıdır ne de soykırım gibidir"

İsrail Dışişeri Bakanı Yair Lapid de Lavrov'un sözlerinin "affedilemez" olduğunu söyledi.

Öte yandan İsrail'in İsrail'deki Yad Vaşem Soykırım Anma Merkezi Başkanı Dani Dayan da Lavrov'u kınadı.

Dayan, "Sözlerinin pek çoğu absürt, yanıltıcı, tehlikeli. Her türlü kınamayı hak ediyor" dedi.

Lavrov'un yahudi soykırımının ters yöne çevrilmesi için uğraştığını belirten Dayan, "Hitler'in Yahudi kökenli olduğuna dair tamamen asılsız bir iddia ile kurbanları suçlulara dönüştürmek istiyor" dedi.

BBC'nin Kudüs'teki muhabiri Jon Donnison, gösterilen büyük tepkiyle, Lavrov'un ifadelerinin Yahudilere yönelik ne denli salrıgan ve ölçüsüz olduğunun görüldüğünü söyledi.

Büyük bir Rus nüfusuna sahip olan İsrail, son aylarda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya da çalıştı.

Ancak Donnison, İsrail hükümetinin Putin' yönelik daha sert bir tavır almadığı için bazı eleştirilerle karşı karşıya kaldığını söylüyor. Donnison, Lavrov'un ifadelerinin İsrail'in Rusya ile ilişkilerini test edeceğini ve birçokları için rahatsız edici olsa da Kremlin'in destekçileri arasındaki ortak bir görüşü yansıttığını ekliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da Lavrov'un sözlerine sert tepki gösterdi. Twitter'da yaptığı paylaşımda Kuleba, "Lavrov, Rus seçkinlerinin köklü ansisemitist duygularını gizlemekten kendini alamadı. Çirkin sözleri, Başkan Zelenskiy'e, Ukrayna, İsrail ve Yahudi halklarına yönelik bir saldırıdır" dedi.

Uzunca bir süredir Hitler'in kimliği belirsiz büyükbabasının Yahudi olduğu yönündeki kanıtlanmamış iddialar vardı. Bu iddialar Hitler'in avukatı Hans Frank'in açıklamalarıyla da körüklenmişti.

Anılarını 1953 yılında kaleme alan Frank, Hitler'in Yahudi soyuna sahip olduğu yönündeki söylentileri araştırması için kendisine talimat verdiğini söyledi. Frank, bu araştırmaların ardından Hitler'in büyükbabasının gerçekten Yahudi olduğuna dair bazı kanıtlar bulduğunu söyledi. Ancak komplo teorisyenleri arasında zemin kazanan bu iddia, pek çok tarihçi tarafından da şüpheyle karşılandı.

Rusya da Ukrayna işgalindeki amaçlarından birisinin ülkenin "Nazilerden arındırılması" olduğunu savunuyor. Kremlin, Ukrayna hükümetinin Nazi ideolojisine batmış olduğu yönünde asılsız iddialarda bulundu.

Hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkileri olan İsrail, savaşı durdurmak için uluslararası arabuluculuk çabalarını sürdürdü.

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Son Dakika Dünya Lavrov'un 'Hitler Yahudi kökenliydi' sözlerine İsrail'den sert tepki - Son Dakika

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