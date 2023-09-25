Libya\'nın Derna\'da şehrinde belediye başkanı ve diğer yetkililer baraj çökmesi ile ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Libya Kamu Savcılığı Baş Savcılığı liman şehir i Derna'da yaşanan sel felaketinde barajın patlamasındna sorumluğu tuttuğu belediye başkanı vi diğer yetkililer hakkında gözaltı kararı verdi.

Libya Kamu Savcılığı, iki hafta önce Libya liman şehri Derna'yı tahrip eden sel felaketiyle ilgili olarak bir dizi yetkilinin gözaltına alınmasını emretti - binlerce kişinin ölümüne yol açan felaketi.

Kamu Savcılığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin baraj tesislerini yönetmekten sorumlu olan 16 yetkilinin, Su Kaynakları Kurumu'ndan 6 yetkilinin ve Derna Belediye Başkanı'nın "şehrin yeniden inşası ve gelişimi için ayrılan fonların yönetimi görevi ile ilgili yükümlülüklerden sapmak" suçlamasıyla gözaltına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Resmi ölü sayısı artmaya devam ediyor ve Derna'dan önceki iki yaşlı barajdan geçen ani bir sel felaketinden kaynaklanarak Cumartesi günü 3.800'ü aştı.

Su duvarı 10 Eylül'de bölgeden geçti ve binlerce kişiyi denize sürükledi.

Açıklamaya göre, sorumluların ilk sorguları yapılmasının ardından soruşturmacılar, tutuklanmalarını tavsiye etti ve ön yargı önlemi olarak alıkonmalarını istedi.

Derna sel felaketi olayından sorumlu diğer kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını talep ettiler.