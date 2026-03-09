Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
09.03.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, devam eden savaş sürecinde ailesinden birçok yakınını kaybetti. Hameney'in babası Ayetullah Ali Hameney başta olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi saldırılarda hayatını kaybetti. Mücteba Hameney'nin eşi Zahra Haddad Adel ve oğlu da saldırılarda hayatını kaybetti.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamenei, devam eden savaş sürecinde ailesinden birçok yakınını kaybetti. Hamenei'nin babası Ayetullah Ali Hamenei başta olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

BABASI ALİ HAMENEY İLK SALDIRILARDA ÖLDÜ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei, savaşın ilk günlerinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti. İran yönetiminde uzun yıllar etkili bir figür olan Ali Hamenei'nin ölümü, ülkede liderlik sürecini hızlandırdı ve ardından Mücteba Hamenei yeni dini lider olarak seçildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU DA KAYBETTİ

Saldırılarda Mücteba Hamenei'nin eşi Zahra Haddad Adel de yaşamını yitirdi. Aileye yönelik saldırılarda Hamenei'nin oğullarından birinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

AİLESİNDEN ÇOK SAYIDA KAYIP VERDİ

Savaş sırasında Hamenei ailesinden başka kayıplar da yaşandı. Mücteba Hamenei'nin kız kardeşi, kayınbiraderi ve bazı akrabaları da saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Ayrıca Ali Hamenei'nin torunlarından bazılarının da saldırılarda öldüğü bildirildi.

Yaşanan bu ağır kayıplar, İran'daki savaş atmosferini daha da sertleştirirken yeni lider Mücteba Hamenei'nin bundan sonraki politikalarının nasıl şekilleneceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

MÜCTEBA HAMENEİ KİMDİR?

Mücteba Hameney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hameney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hameney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamenei'nin perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hameney, babası Ayetullah Ali Hamenei'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

    Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

    Son Dakika Dünya Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (4)

    • Furkan Zeren Furkan Zeren:
      Allah muvaffakiyetler versin 4 2 Yanıtla
      Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
      Âmin. Ehl-i Beyt as mektebi şehadet mektebidir, İslâm için her türlü bedeli vermeye hazır olanlar ancak Adalet devletine giden yolu hızlandırır. 0 0
    • 20040951 20040951:
      tez zamanda inşallah 1 0 Yanıtla
    • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
      Ehl-i Beyt as mektebi şehadet mektebidir. Rabbim şehidlerimizin inayetini direnişin üzerinde kılsın, direniş erlerine SELAM OLSUN. 0 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
    CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
    İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
    İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
    Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
    Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
    ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
    Konyaspor’dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz
    Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

    14:57
    İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
    İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
    14:35
    Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
    Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
    14:20
    İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
    İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
    14:02
    Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
    Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
    13:46
    Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
    Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
    13:20
    İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
    İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
    13:10
    Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
    Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
    12:48
    Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
    Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
    11:20
    İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
    İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
    11:07
    Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
    Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:04:49. #7.13#
    SON DAKİKA: Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.