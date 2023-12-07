Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi

Lihtenştayn Kraliyet Ailesi üyesi Prens Constantin, 51 yaşında hayatını kaybetti. Prens Constantin'in ölüm nedeni açıklanmadı.

LIHTENŞTAYN PRENSİ CONSTANTİN HAYATINI KAYBETTİ

Lihtenştayn Kraliyet Ailesi'nin yedinci sıradaki taht adayı Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi. Kontes Marie Gabriele Franziska ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Constantin'in ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

UKRAYNALI GÖÇMENLER İÇİN PARA TOPLAMIŞTI

Kraliyet ailesine ait özel bankacılık ve varlık yönetim grubu olan Lihtenştayn Grubu'nun denetim kurulu başkanlığını yapan Constantin'in onuruna ülkedeki kiliselerde çanlar çalındı. Parlamentoda da vekiller 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Erken yaşta hayatını kaybeden Prens Constantin son olarak savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan göçmenler için para toplamıştı.

PRENS KONSTANTİN KİMDİR?

Tam adı Constantin Ferdinand Maria olan Prens Constantin 15 Mart 1972 tarihinde doğdu. Prens Hans-Adams ve Prenses Marie'nin üçüncü çocuğudur. Paris Lodron University of Salzburg'da hukuk diploması aldı. Ardından aynı alanda yüksek lisans yaptı. Prens ve Prenses'in üçüncü oğlu, öz sermaye yönetimi yatırım bankacılığında çalıştı ve 2012'den beri Lihtenştayn Prensi Vakfı'nın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Raiffeisen ve Brown Brothers Harriman gibi bankalarda çalıştı.