 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi

Avrupa'nın 4. en küçük ülkesi olan Lihtenştayn'da Kraliyet Ailesi'nin yedinci sırada taht adayı olan Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi. Kontes Marie Gabriele Franziska ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Constantin'in ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapılmadı.

Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
07.12.2023 - 16:04,
Abone Ol

Lihtenştayn Kraliyet Ailesi üyesi Prens Constantin, 51 yaşında hayatını kaybetti. Prens Constantin'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında hayatını kaybetti

LIHTENŞTAYN PRENSİ CONSTANTİN HAYATINI KAYBETTİ

Lihtenştayn Kraliyet Ailesi'nin yedinci sıradaki taht adayı Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi. Kontes Marie Gabriele Franziska ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Constantin'in ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında hayatını kaybetti

UKRAYNALI GÖÇMENLER İÇİN PARA TOPLAMIŞTI

Kraliyet ailesine ait özel bankacılık ve varlık yönetim grubu olan Lihtenştayn Grubu'nun denetim kurulu başkanlığını yapan Constantin'in onuruna ülkedeki kiliselerde çanlar çalındı. Parlamentoda da vekiller 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Erken yaşta hayatını kaybeden Prens Constantin son olarak savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan göçmenler için para toplamıştı.

Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında hayatını kaybetti

PRENS KONSTANTİN KİMDİR?

Tam adı Constantin Ferdinand Maria olan Prens Constantin 15 Mart 1972 tarihinde doğdu. Prens Hans-Adams ve Prenses Marie'nin üçüncü çocuğudur. Paris Lodron University of Salzburg'da hukuk diploması aldı. Ardından aynı alanda yüksek lisans yaptı. Prens ve Prenses'in üçüncü oğlu, öz sermaye yönetimi yatırım bankacılığında çalıştı ve 2012'den beri Lihtenştayn Prensi Vakfı'nın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Raiffeisen ve Brown Brothers Harriman gibi bankalarda çalıştı.

Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında hayatını kaybetti
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Dünya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika


17:56
Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı
17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi

Son Dakika
17:56 Yunan bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde eğilmesi ülkeyi karıştırdı
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:06:17. #1.12#
SON DAKİKA: Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement