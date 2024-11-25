Litvanya\'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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Litvanya devlet televizyonu LRT'nin haberine göre, Almanya'nın Leipzig şehrinden kalkan bir kargo uçağı Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti ve en az iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, LRT'ye yaptığı açıklamada "Mürettebattan bir kişi yaşam belirtisi göstermeden bulundu, iki kişi kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı" dedi.

Havalimanı sözcüsünün CNN'e Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, kaza başkentin güneyindeki Zirniu Caddesi yakınlarında yerel saatle sabah 05:30'da (ET 22:00) meydana geldi.

Havalimanı sözcüsü, "Şehrin özel hizmet birimleri ve Vilnius Havalimanı İtfaiye Ekipleri olay yerinde çalışıyor ve kurtarma çalışmalarını yönetiyor" dedi.

Sözcü, "Vilnius Havalimanı yakınlarındaki devam eden kurtarma çalışmaları" nedeniyle bazı uçuşların kalkışlarının geciktiğini, ancak tüm tarifeli uçuşların hala gerçekleştirildiğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre, düşen kargo uçağı DHL adına SWIFT havayolu şirketi tarafından işletiliyordu.

LRT'nin bildirdiğine göre, Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas, uçağın bir eve çarpmaktan son anda kurtulduğunu ve yakındaki bir avluya düştüğünü söyledi. Benkunskas, evde bulunan 12 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

LRT'ye göre, yerde can kaybı yaşanmadı ve uçağın pilotu olay yerinde sağ olarak kurtarıldı.

Görgü tanıklarına göre, itfaiyeciler gökyüzüne yükselen büyük bir duman sütununun olduğu binaya su sıkıyordu.