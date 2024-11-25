Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Geniş Video İzle

Almanya'nın Leipzig şehrinden kalkan SWIFT havayolu şirketine ait bir kargo uçağı, Litvanya'nın Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti ve en az iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Vilnius Havalimanı'ndaki bazı uçuşların kalkışları gecikti. Uçağın düştüğü bölgedeki bir eve çarpmaktan son anda kurtulduğu ve yakındaki bir avluya düştüğü belirtildi. Evde bulunan 12 kişi sağ kurtuldu.

25.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya devlet televizyonu LRT'nin haberine göre, Almanya'nın Leipzig şehrinden kalkan bir kargo uçağı Vilnius Havalimanı yakınlarında düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti ve en az iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, LRT'ye yaptığı açıklamada "Mürettebattan bir kişi yaşam belirtisi göstermeden bulundu, iki kişi kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı" dedi.

Havalimanı sözcüsünün CNN'e Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, kaza başkentin güneyindeki Zirniu Caddesi yakınlarında yerel saatle sabah 05:30'da (ET 22:00) meydana geldi.

Havalimanı sözcüsü, "Şehrin özel hizmet birimleri ve Vilnius Havalimanı İtfaiye Ekipleri olay yerinde çalışıyor ve kurtarma çalışmalarını yönetiyor" dedi.

Sözcü, "Vilnius Havalimanı yakınlarındaki devam eden kurtarma çalışmaları" nedeniyle bazı uçuşların kalkışlarının geciktiğini, ancak tüm tarifeli uçuşların hala gerçekleştirildiğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre, düşen kargo uçağı DHL adına SWIFT havayolu şirketi tarafından işletiliyordu.

LRT'nin bildirdiğine göre, Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas, uçağın bir eve çarpmaktan son anda kurtulduğunu ve yakındaki bir avluya düştüğünü söyledi. Benkunskas, evde bulunan 12 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.

LRT'ye göre, yerde can kaybı yaşanmadı ve uçağın pilotu olay yerinde sağ olarak kurtarıldı.

Görgü tanıklarına göre, itfaiyeciler gökyüzüne yükselen büyük bir duman sütununun olduğu binaya su sıkıyordu.

Litvanya\'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Havacılık, Litvanya, Almanya, 3-sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:14:52. #1.12#
SON DAKİKA: Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.