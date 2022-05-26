Litvanya'da Bayraktar kampanyası! Türkiye'den SİHA alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar - Son Dakika
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Litvanya'da Bayraktar kampanyası! Türkiye'den SİHA alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar

26.05.2022 23:03
Litvanya'da Bayraktar kampanyası! Türkiye'den SİHA alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3 ay geride kalırken bölgede görev yapan Türk SİHA'ları savaşta etkin rol oynuyor. Bu kapsamda Avrupa ülkesi Litvanya'da, Türkiye'den SİHA alınıp Ukrayna'ya bağışlanması için bir kampanya başlatıldı. 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu ve Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon doları topladığını belirten Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, kampanyaya destek için sosyal medya hesabından IBAN paylaştı.

Litvanya'da Laisves TV kurucusu, gazeteci ve sosyal medya fenomeni Andrius Tapinas öncülüğünde Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alımı için kampanya başlatıldı.

"KAFAMDA TEK KELİME VAR: BAYRAKTAR"

Tapinas, çarşamba günü paylaştığı Facebook gönderisinde takipçilerini bağış yapmaya davet ederken şunları söyledi: "Litvanya ve Türkiye savunma bakanlıkları yeşil ışık yaktı, üretici 'evet' dedi. Ve şimdi kafamda tek bir kelime var: Bayraktar."

LİTVANYALI BAKAN DA DESTEK OLDU

Sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanı gibi birçok çevreden destek gören kampanyaya Litvanya Savunma Bakanlığı da olumlu adım attı. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'ya 'Bayraktar' almak için başlatılan kampanyanın IBAN'ını paylaştı.

Litvanyalı Bakan'dan 'Bayraktar' hamlesi! Ukrayna'ya destek için IBAN paylaştı
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas

5 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Türkiye'den SİHA satın alarak bunları Ukrayna'ya göndereceklerini ifade eden Anusauskas, IBAN numarası paylaşarak, 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu, Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon dolarını topladığını belirtti.

Litvanyalı Bakan'dan 'Bayraktar' hamlesi! Ukrayna'ya destek için IBAN paylaştı
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Son Dakika Dünya Litvanya'da Bayraktar kampanyası! Türkiye'den SİHA alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Litvanya'da Bayraktar kampanyası! Türkiye'den SİHA alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar - Son Dakika
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