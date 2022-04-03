Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Rus saldırılarını belgelemek için gittiği Ukrayna'da öldürüldü - Son Dakika
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Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Rus saldırılarını belgelemek için gittiği Ukrayna'da öldürüldü

03.04.2022 12:46
Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Rus saldırılarını belgelemek için gittiği Ukrayna'da öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 39 gün geride kalırken, savaş hattından birbirinden korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Rus saldırılarını belgelemek için Ukrayna'ya giden Litvanyalı Film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Mariupol kentinde öldürüldü. Kvedaravicius'un meslektaşları ünlü yönetmenin ölümünü "Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp. Kalplerimiz kırıldı" sözleriyle duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, sivil can kayıpları da artmaya devam ediyor. Litvanyalı Film yönetmeni Mantas Kvedaravicius'da Ukrayna'da ki Rus saldırılarını belgelemek için bulunduğu Ukrayna'nın savaştan en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol kentinde hayatını kaybetti.

"ELİNDE KAMERAYLA, BU SAÇMA SAVAŞTA ÖLDÜRÜLDÜ"

Rus film yönetmeni Vitaly Mansky, Litvanyalı yönetmenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Arkadaşımız Artdocfest katılımcımız, Litvanyalı belgesel yazarı Mantas Kvedaravicius, bugün Mariupol'da, elinde kamerayla, bu saçma savaşta öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Rus saldırılarını belgelemek için gittiği Ukrayna'da öldürüldü
Litvanyalı Film yönetmeni Mantas Kvedaravicius.

"TÜM DÜNYA İÇİN KORKUNÇ BİR KAYIP"

Litvanyalı belgesel yönetmeni ve yapımcısı Giedre Zickyte ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "RIP'in sevgili yetenekli Mantas'ı. Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp. Kalplerimiz kırıldı" dedi.

MARİUPOLİS BELGESELİYLE TANINIYORDU

Kvedaravicius, diğer çalışmalarının yanı sıra, 2016 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez gösterilen çatışma bölgesi belgeseli "Mariupolis" ile tanınıyordu.

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