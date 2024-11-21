Lodos fırtınası zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Dünya

Lodos fırtınası zor anlar yaşattı

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Saatteki hızı zaman zaman 68 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Bursa'da Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın telleri ve çevrede bulunan bazı ağaçlar devrildi, inşaat iskelesi park halindeki araçların üzerine düştü.

21.11.2024 07:14  Güncelleme: 07:44
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Günler öncesinden uyarıları yapılan lodos etkisini göstermeye başladı. Bursa'da saatteki hızı zaman zaman 68 kilometreye ulaşan lodos zor anlar yaşattı.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Lodos fırtınası zor anlar yaşattı

HALI SAHANIN TELLERİ DEVRİLDİ

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir halı sahanın telleri şiddetli lodos nedeniyle devrildi. Adrese sevk edilen Osmangazi Belediyesi ekipleri devrilen telleri kaldırıp, temizlik çalışması yaptı.

Lodos fırtınası zor anlar yaşattı

MARKET TABELASI YOLA DÜŞTÜ

Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir binada asılı olan market tabelası şiddetli rüzgarla bağlı bulunduğu yerden koparak, yola düştü. Şans eseri olay sırasında cadde üzerinde araç ve yaya bulunmazken, savrulan tabela ekipler tarafından kaldırıldı.

Lodos fırtınası zor anlar yaşattı

BUDO'NUN 8 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

METEOROLOJİ SON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege'de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş, Büyükada- Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar- Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Aynı sebeple Aşiyan- Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.

İDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik- Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

ÇANAKKALE BOĞAZ HATTINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 08.00, 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 gibi çift, Çanakkale'den 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Lodos fırtınası zor anlar yaşattı

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Son Dakika Dünya Lodos fırtınası zor anlar yaşattı - Son Dakika

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