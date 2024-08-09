Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti - Son Dakika
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Dünya

Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti

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Londra'da bir otobüs şoförü, ırkçı hakaretlere ve saldırılara maruz kaldı. İrlanda aksanlı bir adamın 'Müslüman terörist' diye bağırarak şoföre iki kez tükürdüğü olay, sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. Olayı yatıştırmaya çalışan bir yolcunun çabalarına rağmen adam, daha fazla hakaret edip cama yumruk attı. Londra Ulaşım İdaresi (TfL) ve Metropolitan Polis, olayı araştırıyor ve suçluyu bulmak için otobüs şirketi Metroline ile işbirliği yapıyor.

09.08.2024 14:18  Güncelleme: 14:35
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Londra'da şok edici bir olay yaşandı. Bir otobüs yolcusu, şoföre ırkçı hakaretler yağdırıp tükürdü. Olay, sosyal medyada paylaşılan bir videoda görüldü.

Hillingdon bölgesinde çekilen görüntülerde, İrlanda aksanlı bir adam otobüs şoförüne "Müslüman terörist" diye bağırıyor. Ardından otobüse binip şoföre iki kez tükürüyor. Şoför cam bir paravanla korunuyor.

Şoför adama inmesini söylediğinde, adam daha fazla hakaret edip cama yumruk atıyor. Bir yolcu durumu yatıştırmaya çalışırken, saldırgan öfkeyle uzaklaşıyor.

Olay, 140 numaralı otobüste gerçekleşti. Metropolitan Polis olayı araştırıyor ve Londra'da bu tür davranışlara yer olmadığını vurguluyor.

Londra Ulaşım İdaresi (TfL), olaydan "şoke olduklarını ve dehşete düştüklerini" belirtti. TfL, suçluyu bulmak için polis ve otobüs şirketi Metroline ile işbirliği yapıyor.

Eski polis memuru Norman Brennan, sosyal medyada adamın teşhis edilmesi çağrısında bulundu ve hiçbir otobüs şoförünün böyle bir muameleye maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Londra\'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti

Londra, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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