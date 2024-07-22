Londra'da, Kraliyet Muhafızı'nın yanında durup fotoğraf çektiren turist, atın kolunu ısırması sonucu bayıldı - Son Dakika
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Dünya

Londra'da, Kraliyet Muhafızı'nın yanında durup fotoğraf çektiren turist, atın kolunu ısırması sonucu bayıldı

Londra'da bir turist, Kral Muhafızı'nın atı tarafından ısırılınca bayıldı. Olay, uyarı tabelasına rağmen fotoğraf çektirmek isteyen kadının atın yanına yaklaşmasıyla gerçekleşti. Kraliyet Süvari Muhafızları Müzesi önünde yaşanan olayda polis müdahale etti. Kral Muhafızları, hükümdarı koruyan seçkin askerler olup, halkla etkileşimleri sınırlıdır.

22.07.2024 13:28
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Londra'da, Kral Muhafızı ile fotoğraf çektirmek isteyen bir turist, huzursuz atın kolunu ısırması sonucu bayıldı. Kraliyet Süvari Muhafızları Müzesi önünde çekilen görüntülerde, muhafız ve atının etrafını saran turistler görülüyor.

"Atlar tekmeleyebilir veya ısırabilir" yazılı tabelanın altında duran bir kadın, atın yanına yaklaşınca ısırıldı. Çığlık atarak arkadaşlarına koşan kadın, kısa süre sonra bilincini kaybetti.

Kral Muhafızı, beklenmedik şekilde kamera operatöründen polis çağırmasını istedi. Polisler yaralı kadınla ilgilenirken, diğer turistler hala atın etrafında toplanmaya devam etti.

Bu tür olaylar nadir değil. Geçmişte de benzer durumlar yaşandı: Buckingham Sarayı önünde bir turistin ata çarpması, başka bir turistin sarisinin ısırılması ve bir kadının mont kolundan çekilmesi gibi.

Kral Muhafızları, turistik cazibe gibi görülseler de, aslında hükümdarı korumakla görevli seçkin askerlerdir. Genellikle halkla etkileşime girmeleri yasaktır ve görevlerini aksatmadan, ciddi bir şekilde yerine getirirler.

Londra'da, Kraliyet Muhafızı'nın yanında durup fotoğraf çektiren turist, atın kolunu ısırması sonucu bayıldı
Londra'da, Kraliyet Muhafızı'nın yanında durup fotoğraf çektiren turist, atın kolunu ısırması sonucu bayıldı
Londra'da, Kraliyet Muhafızı'nın yanında durup fotoğraf çektiren turist, atın kolunu ısırması sonucu bayıldı

3-sayfa, Dünya, Turizm, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra'da, Kraliyet Muhafızı'nın yanında durup fotoğraf çektiren turist, atın kolunu ısırması sonucu bayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'da, Kraliyet Muhafızı'nın yanında durup fotoğraf çektiren turist, atın kolunu ısırması sonucu bayıldı - Son Dakika
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