Londra\'da sanayi sitesi kül oldu! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Erith bölgesinde bulunan bir sanayi sitesinde gece saatlerinde çıkan büyük yangın paniğe yol açtı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.

150 İTFAİYECİ SABAHA KADAR MÜCADELE ETTİ

Cuma gecesi 22.57'de başlayan yangına, 25 itfaiye aracı ve yaklaşık 150 itfaiyeciyle müdahale edildi. Alevlere teslim olan sanayi bölgesinde bir hurdalık deposu, üç ekskavatör ve çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında 32 metrelik iki merdiven aracıyla alevler havadan gözlemlenirken, saatte 2.500 litre su püskürtebilen uzaktan kumandalı bir yangın söndürme botu da kullanıldı.

İçinde garajlar, tamirhaneler ve geri dönüşüm merkezlerinin de bulunduğu yaklaşık 20 işletmenin yer aldığı bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın, ancak sabah 06.52'de kontrol altına alınabildi.

DUMAN UYARISI: "CAMLARI AÇMAYIN"

Yetkililer, bölgede etkili olan sıcak hava dalgasına rağmen, yoğun duman nedeniyle çevre sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulundu. Yoğun duman Londra semalarını sabahın ilk ışıklarına kadar kapladı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İTFAİYEDEN KRİTİK UYARI: KIVILCIM YETERLİ OLABİLİR

Yangının ardından açıklama yapan Londra İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Jamie Jenkins, aşırı sıcaklarla birlikte orman ve çim yangınlarının büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Jenkins, bu tür felaketlerin önüne geçebilmek için vatandaşları dikkatli davranmaya çağırdı, "Hafta başında etkili olan yoğun yağışa rağmen, doğa tehlikeleri uzmanlarının yaptığı değerlendirmeye göre Londra'da orman yangını riski hâlâ yüksek seviyede. Bu kadar kurak bir ortamda sadece bir kıvılcım bile büyük bir yangına yol açabilir. Özellikle yeşil alanların yerleşim yerlerine bu kadar yakın olduğu Londra gibi şehirlerde durum çok daha tehlikeli."