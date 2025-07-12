Londra'da sanayi sitesi kül oldu! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Londra'da sanayi sitesi kül oldu! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Londra\'da sanayi sitesi kül oldu! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü
12.07.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'nın güneyindeki sanayi sitesinde çıkan dev yangın geceyi aydınlattı. 150 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında depo ve araçlar kül olurken, yoğun duman nedeniyle halk camlarını kapatmak zorunda kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Erith bölgesinde bulunan bir sanayi sitesinde gece saatlerinde çıkan büyük yangın paniğe yol açtı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.

150 İTFAİYECİ SABAHA KADAR MÜCADELE ETTİ

Cuma gecesi 22.57'de başlayan yangına, 25 itfaiye aracı ve yaklaşık 150 itfaiyeciyle müdahale edildi. Alevlere teslim olan sanayi bölgesinde bir hurdalık deposu, üç ekskavatör ve çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında 32 metrelik iki merdiven aracıyla alevler havadan gözlemlenirken, saatte 2.500 litre su püskürtebilen uzaktan kumandalı bir yangın söndürme botu da kullanıldı.

İçinde garajlar, tamirhaneler ve geri dönüşüm merkezlerinin de bulunduğu yaklaşık 20 işletmenin yer aldığı bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın, ancak sabah 06.52'de kontrol altına alınabildi.

DUMAN UYARISI: "CAMLARI AÇMAYIN"

Yetkililer, bölgede etkili olan sıcak hava dalgasına rağmen, yoğun duman nedeniyle çevre sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulundu. Yoğun duman Londra semalarını sabahın ilk ışıklarına kadar kapladı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İTFAİYEDEN KRİTİK UYARI: KIVILCIM YETERLİ OLABİLİR

Yangının ardından açıklama yapan Londra İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Jamie Jenkins, aşırı sıcaklarla birlikte orman ve çim yangınlarının büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Jenkins, bu tür felaketlerin önüne geçebilmek için vatandaşları dikkatli davranmaya çağırdı, "Hafta başında etkili olan yoğun yağışa rağmen, doğa tehlikeleri uzmanlarının yaptığı değerlendirmeye göre Londra'da orman yangını riski hâlâ yüksek seviyede. Bu kadar kurak bir ortamda sadece bir kıvılcım bile büyük bir yangına yol açabilir. Özellikle yeşil alanların yerleşim yerlerine bu kadar yakın olduğu Londra gibi şehirlerde durum çok daha tehlikeli."

Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra'da sanayi sitesi kül oldu! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
2 hemşireye mezar olan Tesla’nın son hali 2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali
Meteoroloji tarih verip uyardı Bu kez Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak Meteoroloji tarih verip uyardı! Bu kez Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak
PKK’nın silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı PKK'nın silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

12:17
MEB’den ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına yanıt
MEB'den ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına yanıt
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
15:58
AK Partili Ala: Terör prangasını çözmüş Türkiye, geleceğine emin adımlarla yürüyecektir
AK Partili Ala: Terör prangasını çözmüş Türkiye, geleceğine emin adımlarla yürüyecektir
15:56
Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü
Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü
15:47
Ne diyeceği merak ediliyordu Barzani’den PKK’nın silah bırakma kararına destek
Ne diyeceği merak ediliyordu! Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek
15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
15:22
Taburcu olduktan dakikalar sonra durakta can verdi
Taburcu olduktan dakikalar sonra durakta can verdi
15:14
Juventus’tan Victor Osimhen kararı
Juventus'tan Victor Osimhen kararı
15:09
Fenerbahçe’de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak’ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu
14:57
Kanye West hakkında eski asistanından cinsel saldırı suçlaması
Kanye West hakkında eski asistanından cinsel saldırı suçlaması
14:53
Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek
Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek
14:49
PKK’nın silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
PKK'nın silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 13:28:14. #7.12#
SON DAKİKA: Londra'da sanayi sitesi kül oldu! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.