Los Angeles\'ta bazı zenginlerin özel itfaiye ekibi kiralaması, tepkilere yol açtı

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Los Angeles'ta devam eden yangınlar sırasında, zengin kesimin evlerini korumak için saati 2.000 dolara özel itfaiye ekipleri kiralaması, toplumda büyük tepkiye yol açtı.

Gayrimenkul yatırım şirketi Gelt Venture Partners'ın kurucu ortağı Keith Wasserman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pacific Palisades'taki evimizi koruyacak özel itfaiyecilere erişimi olan var mı? Hızlı hareket etmemiz gerek. Komşu evler yanıyor. Her ücreti ödemeye hazırız." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde bu davranışı "duyarsızlık" olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı, "Sigortalı olan bir evi kurtarmak için özel itfaiyecilerin hayatını riske atmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı Sözcüsü Maria Rodriguez, "Özel itfaiye uygulaması, kamu kaynaklarının adil dağılımını engelleyebilir ve toplumsal eşitsizliği derinleştirebilir." açıklamasını yaptı.

Yerel yönetimler, yangınla mücadelede tüm kaynakların etkin ve eşit kullanılması gerektiğini vurgularken, özel itfaiye hizmetlerinin denetlenmesi için yasal düzenleme talep ediliyor.