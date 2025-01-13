Los Angeles'ta bazı zenginlerin özel itfaiye ekibi kiralaması, tepkilere yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Los Angeles'ta bazı zenginlerin özel itfaiye ekibi kiralaması, tepkilere yol açtı

Geniş Video İzle

Los Angeles'taki devam eden yangınlar sırasında, zengin kesimin saati 2.000 dolara özel itfaiye ekipleri kiralaması büyük tepki topladı. Gayrimenkul yatırım şirketi Gelt Venture Partners'ın kurucu ortağı Keith Wasserman, evlerini korumak için özel itfaiyecilere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

13.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles'ta devam eden yangınlar sırasında, zengin kesimin evlerini korumak için saati 2.000 dolara özel itfaiye ekipleri kiralaması, toplumda büyük tepkiye yol açtı.

Gayrimenkul yatırım şirketi Gelt Venture Partners'ın kurucu ortağı Keith Wasserman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pacific Palisades'taki evimizi koruyacak özel itfaiyecilere erişimi olan var mı? Hızlı hareket etmemiz gerek. Komşu evler yanıyor. Her ücreti ödemeye hazırız." dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde bu davranışı "duyarsızlık" olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı, "Sigortalı olan bir evi kurtarmak için özel itfaiyecilerin hayatını riske atmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı Sözcüsü Maria Rodriguez, "Özel itfaiye uygulaması, kamu kaynaklarının adil dağılımını engelleyebilir ve toplumsal eşitsizliği derinleştirebilir." açıklamasını yaptı.

Yerel yönetimler, yangınla mücadelede tüm kaynakların etkin ve eşit kullanılması gerektiğini vurgularken, özel itfaiye hizmetlerinin denetlenmesi için yasal düzenleme talep ediliyor.

Los Angeles\'ta bazı zenginlerin özel itfaiye ekibi kiralaması, tepkilere yol açtı

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, İtfaiye, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Los Angeles'ta bazı zenginlerin özel itfaiye ekibi kiralaması, tepkilere yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    birisi de Allah rızası için asgari ücretli ve emeklinin atesini söndürsün yaniyoruz bilader 24 35 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Zalimler helâk ediliyor . 24 1 Yanıtla
  • yavuz d:
    yine bunlar zengin,99 depreminde apartmani yikilan garibanlar aralarinda para toplayip enkaz icin kepce tutuyorlardi 23 1 Yanıtla
    Cocukluk askimsin:
    ağladim 1 0
  • Mehmet öz:
    Gazzeli bebeklerin ateşi 18 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Dünyanın en gelişmiş ulkesi Amerika kamera şakası gibi 12 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Gavatlrr 6 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bizdede emekliye yuzde on kimseyi dusunecek zaman degil secimi dusunuyor herkes 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:40:52. #1.11#
SON DAKİKA: Los Angeles'ta bazı zenginlerin özel itfaiye ekibi kiralaması, tepkilere yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.