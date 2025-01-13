Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor

Geniş Video İzle

Los Angeles'ta devam eden yangınlar, şiddetli rüzgarların yarattığı ateş hortumları (firenado) nedeniyle beklenmedik noktalara taşınıyor ve felaketin boyutu büyüyor. Yangının kendi hava sistemini yarattığını belirten yetkililer, önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu, rüzgarın şiddetlenmesi durumunda durumun kontrolden çıkabileceğini ifade ediyor.

13.01.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles'taki yangınlar "ateş hortumları" adı verilen yeni bir doğa olayıyla daha da tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle oluşan bu hortumlar, alevleri beklenmedik bölgelere taşıyarak yangının yayılmasına neden oluyor.

Los Angeles Meteoroloji Departmanı Başkanı Lisa Thompson'a göre, yangınlar artık kendi hava sistemini yaratıyor. Thompson, "Aşırı sıcaklık nedeniyle yükselen hava, çevresindeki havayı da içine çekerek tornado benzeri bir girdap oluşturuyor. Bu durum yangının kontrol edilmesini zorlaştırıyor" açıklamasında bulundu.

Pasadena İtfaiye Şefi Chad Augustin, önümüzdeki 48 saatin hayati önem taşıdığını vurguladı. Augustin, "Çarşamba gecesini sorunsuz atlatabilirsek yangını kontrol altına almayı başarabiliriz. Ancak rüzgar şiddetini artırırsa durum tamamen kontrolden çıkabilir" dedi.

Meteoroloji uzmanları, rüzgar hızının saatte 110 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Bu hız, yangının yayılma hızını da artırabilir. Cal Fire Tabur Şefi Brent Pascua, ekiplerin sadece görünen alevlerle değil, rüzgarla taşınan ve yeni yangınlara neden olabilecek közlerle de mücadele ettiğini belirtti.

Yetkililer, halkın güvenliği için tahliye edilen bölgelere en erken Perşembe gününe kadar dönüşe izin vermeyeceklerini duyurdu. Palisades bölgesindeki yangının henüz yalnızca yüzde 13'ü kontrol altına alınabilmiş durumda. Bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor
Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor
Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor
Los Angeles\'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • monşer null:
    Allah Kurtarsın 11 159 Yanıtla
  • Gül Uysal:
    Rabbim sana havale etmiştik Filistin o mazlumlar yanarken kimse sesini çıkarmadı künefe yekün 159 3 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    fil vakasının bir benzeri yaşanıyor bu daha baslangıç 156 5 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı:
    Biri çıkarda söndürür diye çok enişeliyiz. 119 1 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    hade inşallah 93 2 Yanıtla
    TC Tabak:
    darısı yafidilerin başı olanlara, inşaallah 0 0
  • Berk null:
    zalimlerin sonu hüsrandır bu dünyada ve ahirette hesap verecekler yıllardır uygulanan politikalar müslüman aleminin ahı yakar çayır daha sırada kimler var yakında göreceksiniz Allah'ın adaleti şaşmaz 89 0 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    Allah çocukları Yaşlıları Muhafaza eylesin 20 67 Yanıtla
  • ci Ayen:
    Allahım rüzgarı bol suyu eksik eyle,,, aminnnn 66 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hiç inandırıcı değil 1 65 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: Los Angeles'ta kontrolden çıkan ateş hortumları dehşet saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.