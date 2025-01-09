Los Angeles\'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'nin California eyaletinde son yılların en büyük yangın felaketi yaşanıyor. Los Angeles'te şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Acil durum ilan edilen bölgede 100 bin kişi için tahliye emri verildi, okullar kapandı ve on binlerce konut elektriksiz kaldı. 52 ila 57 milyar dolar arasında ekonomik kayıp olabileceği öngörülen yangın nedeniyle Devlet Başkanı Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'ya yapacağı ziyaret de iptal edildi.
Çok sayıda ev ve iş yerini küle çeviren yangın Hollywood'a da sıçradı. Şehrin lüks mahallelerinde Paris Hilton gibi dünyada ünlü isimlerin mülkleri teker teker küle döndü. Çok sayıda Türk'ün bulunduğu Los Angeles'ta Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve sanatçıların evleri de ateş hattında kaldı.
Dün gece 10.30 sularında San Fernando'nun kuzeyindeki Sylmar'da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi. San Fernando Vadisi'ndeki Woodley'de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.
AFP haber ajansının bölgeden geçtiği son bilgilere göre, güçlü rüzgarın etkisi ile yayılan alevler kontrol altına alınamıyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marrone, ajansa yaptığı açıklamada ekiplerinin ortaya çıkan felaketin ölçeği ve hızıyla mücadele etmekte zorlandığını belirtti ve "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County'de bu konuyla ilgilenecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi. Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan Adam Vangerpen ise dört katlı bir eve müdahale etmeye çalıştıklarını ve şiddetli rüzgarın etkisi ile evin bir anda kora dönüştüğünü belirtti. Vangerpen şu anda en büyük endişe kaynaklarının şiddetli rüzgar olduğunu vurguladı.
Güney Kaliforniya'da etkili olan orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti. Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, "Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Dünya › Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var - Son Dakika
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