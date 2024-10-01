Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı - Son Dakika
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Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

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Gazze'de on binlerce sivili katledip Lübnan'a kara harekatı başlatan İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a savaş uçakları ve dronlarla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı, büyük maddi hasar meydana geldi.

01.10.2024 07:23  Güncelleme: 08:02
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Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Rejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE DRONE KULLANDILAR

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

SUNUCU SAFA AHMED HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ DE BU BÖLGEDE

İsrail'in hedef aldığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer alıyor. İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının dün de Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyösü ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etmişti. Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Lübnan\'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam\'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Savaş ve Çatışma, Suriye, İsrail, Lübnan, Dünya, Gazze, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Serkan Beyhan:
    Biz Türk Milleti savaşmak istemiyoruz Şehit olmak istiyoruz. O yüzden problem yok yer ve zamanın gelmesini devletimizin emrini bekliyoruz. 96 72 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    kudurdu köpekler . 126 4 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Direniş güçlüdür evvel Allah, İsrail hezimeti ağır bir şekilde yaşayacak. 87 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ülkeni bombalıyor israel konuşsana Esad 82 4 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    sureyide bayrağımızı yirtanlar nerdeler 74 3 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Oynayan Suriyeliler vardı nerede onlar 66 5 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Nerede siyasal İslam ? :) 44 4 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Rusya nerde hani esadi sami koruyordu cekti askerleri belli 45 3 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Adam dünyaya kafa tutuyor bir avuç askerle 39 4 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    İsrail le kim dur diyecek ? 32 1 Yanıtla
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