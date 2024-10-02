İsrail\'den tehdit: Orta Doğu\'da herhangi bir yeri vurabiliriz

Dünya

5 gündür aranan Rojin\'in bulunması için yeni bir yöntem denenecek

Hizbullah\'ın kritik isimlerinden biri daha öldürüldü

Orta Doğu'da yükselen tansiyon inmiyor. Dün akşam İran'dan İsrail'e düzenlenen füze saldırısının yankıları hem İsrail'de hem İran'da sürüyor. Dünyanın kilitlendiği bölge için İsrail'den yine tehdit dolu bir açıklama geldi.

"ORTA DOĞU'DA HERHANGİ BİR YERİ VURABİLİRİZ"

İsrailli yetkililer, bugün yaptıkları yeni açıklamada İran'a olası bir misillemeye ilişkin bilgi verdi. Amerikan Axios ajansında yer alan habere göre yetkililer, İran'ın dün düzenlediği füze saldırısına birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını belirtti. Haberde, misillemenin İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alabileceği öne sürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de daha sonra yaptığı açıklamada, İran'a karşılık verileceğini bildirdi. Halevi, "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" dedi.

NETANYAHU ÜST DÜZEY GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE TOPLANTI YAPIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yaptığı belirtildi. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "istişare toplantısının" Tel Aviv'de yapıldığı ifade edildi. Açıklamayla birlikte paylaşılan fotoğrafta, toplantıda Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da hazır bulunduğu görüldü.

NETANYAHU, İRAN 'BEDEL ÖDEYECEK' DEMİŞTİ

Füze saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın büyük bir hata yaptığını" öne sürerek, "Bunun bedelini ödeyecek" açıklamasını yapmıştı. İran Devrim Muhafızları ise saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını ifade etti. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulundu.

İSRAİL'E LÜBNAN'DA BÜYÜK DARBE: 14 ASKER ÖLDÜ

İsrail, İran'dan yapılan füze saldırısına karşılık büyük bir misilleme yapacağını duyururken kara harekatı başlattığı Lübnan'da ağır kayıplar veriyor. Sky News Arabia'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki Adayse yerleşimi yönünden işgale başlayan İsrail askerleriyle bölgedeki Hizbullah güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, çatışmalarda 14 İsrail askeri öldürüldü.

İSRAİLLİ TAKIM KOMUTANININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada bir askerin ölümü doğrulandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerin çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster olduğunu aktardı. Oster, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan başlattığı işgalinin ardından öldüğü açıklanan ilk asker oldu.