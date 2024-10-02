İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz - Son Dakika
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İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

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İsrail, İran'dan yapılan füze saldırısına karşılık olarak 'Büyük bir misilleme' planladığını duyurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "İsrail Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabilir" dedi.

02.10.2024 18:26
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Orta Doğu'da yükselen tansiyon inmiyor. Dün akşam İran'dan İsrail'e düzenlenen füze saldırısının yankıları hem İsrail'de hem İran'da sürüyor. Dünyanın kilitlendiği bölge için İsrail'den yine tehdit dolu bir açıklama geldi.

"ORTA DOĞU'DA HERHANGİ BİR YERİ VURABİLİRİZ"

İsrailli yetkililer, bugün yaptıkları yeni açıklamada İran'a olası bir misillemeye ilişkin bilgi verdi. Amerikan Axios ajansında yer alan habere göre yetkililer, İran'ın dün düzenlediği füze saldırısına birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını belirtti. Haberde, misillemenin İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alabileceği öne sürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de daha sonra yaptığı açıklamada, İran'a karşılık verileceğini bildirdi. Halevi, "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" dedi.

Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

NETANYAHU ÜST DÜZEY GÜVENLİK YETKİLİLERİYLE TOPLANTI YAPIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yaptığı belirtildi. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "istişare toplantısının" Tel Aviv'de yapıldığı ifade edildi. Açıklamayla birlikte paylaşılan fotoğrafta, toplantıda Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da hazır bulunduğu görüldü.

Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

NETANYAHU, İRAN 'BEDEL ÖDEYECEK' DEMİŞTİ

Füze saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın büyük bir hata yaptığını" öne sürerek, "Bunun bedelini ödeyecek" açıklamasını yapmıştı. İran Devrim Muhafızları ise saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını ifade etti. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulundu.

Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

İSRAİL'E LÜBNAN'DA BÜYÜK DARBE: 14 ASKER ÖLDÜ

İsrail, İran'dan yapılan füze saldırısına karşılık büyük bir misilleme yapacağını duyururken kara harekatı başlattığı Lübnan'da ağır kayıplar veriyor. Sky News Arabia'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki Adayse yerleşimi yönünden işgale başlayan İsrail askerleriyle bölgedeki Hizbullah güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, çatışmalarda 14 İsrail askeri öldürüldü.

Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz

İSRAİLLİ TAKIM KOMUTANININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada bir askerin ölümü doğrulandı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerin çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster olduğunu aktardı. Oster, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan başlattığı işgalinin ardından öldüğü açıklanan ilk asker oldu.

İsrail\'den tehdit: Orta Doğu\'da herhangi bir yeri vurabiliriz

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Son Dakika Dünya İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Bilişim Hurda:
    aksine Ortadoğu'nun herhangi bir yerinden her an İsrail vurulabilmeli 177 6 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Türkiye cumhuriyeti Rusya federasyonu ile bu savaşa müdahil olmalı irani yalnız bırakmak olmaz 63 106 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Türk kılıcı kınından çıkmadıkça huzur gelmeyecek 85 24 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Ağır hasar 14 ölü 500 füze 1 ölü Boş haber yapmayın. 82 24 Yanıtla
  • Atilla Kendigelen:
    kimse hicbirsey yapamaz bunlara... biz bile... 18 80 Yanıtla
  • Olcay Berber:
    sonun gelecek az kaldı eceli gelen fare kedinin gtne prmk atarmış :) 79 13 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    türki cumhuriyetleri rusya türkiye iran ırak suriye mısır pakistan beraber askeri bir blok oluşturmalı. batılılar israile bloklar halinde destek oluyor. ayrıştırılmayı bırakıp birlik olunmalı. 66 7 Yanıtla
  • Oooo:
    Bunların ruh hali iyi değil Kafaları gitmiş Hayatları füze roket sığınak tünel vesair..Kendi kendilerini bitiriyorlar Haberleri yok 38 6 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    BETER OLSUN 35 6 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    İt dalaşı bu 19 5 Yanıtla
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