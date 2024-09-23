Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Geniş Video İzle

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlemeye başladı. İsrail ordusu, saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanı, bu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail'in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana 'En kanlı günü' yaşadıklarını söylemişti. Bakan Firas el-Ebyad, saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e yükseldiğini duyurdu.

23.09.2024 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail savaş uçakları bu sabah yeniden Lübnan semalarında bomba yağdırmaya başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yüzlerce hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Lübnan resmi haber ajansı NNA'a göre ise savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ülkedeki bilançonun giderek ağırlaştığını gözler önüne serdi. Öte yandan İsrail ordusu akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

İsrail önce siber saldırılarla vurduğu Lübnan'a havadan yoğun bombardımanla saldırmaya başladı. Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı. Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN KALBİNE SALDIRI

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

ÜLKE GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki tüm üniversite ve okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. Halebi, askeri ve güvenlik durumunda yaşanan gelişmelerin öğrencilerin okullarına gitmesinde tehlike oluşturduğunu ifade etti. Öte yandan İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve güneydeki diğer bölgelerden binlerce Lübnanlı kuzeydeki Sayda ve Beyrut'a doğru göç ediyor.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

İSRAİL, EVLERE VE BENZİN İSTASYONLARINA SALDIRDI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınıra yakın bölgelerdeki halk, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

İSRAİL ORDUSU BEKAA VADİSİ'NE HAVA SALDIRISI DÜZENLEYECEĞİNİ DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Lübnan'daki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hagari, Lübnan'a sabah başlatılan saldırılarda 300'den fazla "hedefin" vurulduğunu söyledi. Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenleyeceklerini aktaran Hagari, Hizbullah'ın bölgeden İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

HİZBULLAH LÜBNAN'DAN ROKET ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ

İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden itibaren peş peşe düzenlediği şiddetli ve yoğun hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atışlarıyla karşılık verdi. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa çevresindeki Karmel, Aşağı ve Yukarı Celile bölgelerinde saldırı uyarı sirenleri çaldı. Saldırı sirenlerinin çaldığı bazı bölgeler çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten itibaren ilk defa Lübnan'dan hedef alınan menzile girdi. İsrail ordu sözcülüğü, Hayfa yakınlarındaki Karmel bölgesine Lübnan'dan yaklaşık 5 roket atıldığını bunların bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini aktardı. Atılan roketlerden bazılarının da isabet ettiği görüldü.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Ordu sözcülüğünün açıklamasında, Yukarı Celile bölgesine 5, Aşağı Celile bölgesineyse 25 kadar roket atıldığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi. Öte yandan, Hayfa yakınlarında yeniden saldırı alarmları çaldı. Lübnan'dan atılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmesiyle bölgede güçlü patlamalar duyuldu. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki Ekim 2023'ten bugüne ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinde Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı. İsrail basını, son turda Lübnan'dan İsrail'e 25 roket daha atıldığını belirtti. Buna göre, Hizbullah bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'e yaklaşık 95 kadar roket ateşledi. İsrail'de açık alanlara düşen bazı roketler, isabet alan bir ev ve hafif yaralılar dışında can kaybı, ağır hasar bildirilmedi.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

ÖLÜ SAYISI 274'E YÜKSELDİ

Lübnanlı Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiğini, yaralıların sayısının 1024'e çıktığını söyledi. Bakan Ebyad, 2006'da yaklaşık 1 ay süren Lübnan-İsrail savaşına işaret ederek, "2006'daki savaşta yaralı sayısı 10 bindi. Ancak İsrail'in son bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5 bin kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

İsrail ordusunun saldırılarında ambulansları hedef aldığına dikkati çeken Ebyad, 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 16'sının da yaralandığını aktardı. Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivillerden oluştuğuna dikkati çekti. Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç dalgasının harekete geçtiğine vurgu yapan Ebyad, Irak ve Ürdün gibi ülkelerden tıbbi yardımların gönderilmesine rağmen, dost ve kardeş ülkelere "daha fazla destek" çağrısı yaptı. Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırılarında yaralananların ülkedeki 27 hastaneye nakledildiğini belirtti.

Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma ile İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Bekaa'ya düzenlediği saldırılara karşılık İsrail ordusunun kuzey komutanlığının silah deposu Nimra askeri üssü, bölgedeki füze ve topçu birliklerinin Yoav karargahını onlarca roketle hedef aldıklarını duyurdu.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

İSRAİL, LÜBNANLILARIN TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERDİ

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı. Mesajlarda Lübnanlılara "bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" çağrısı yapılırken, bunun İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari'nin ofisindeki telesekretere de "binanın boşaltılması" çağrısının bulunduğu bir mesaj geldiği bildirildi. Makari, yaptığı açıklamada, İsrail'in benimsediği psikolojik savaşın bir parçası olarak, Beyrut ve bazı bölgelerdeki çok sayıda vatandaşa "bulundukları yeri tahliye" çağrısı içeren İsrail üzerinden telefon mesajları yollandığını ve bu mesajların rastgele gönderildiğini aktardı.

Lübnan'da bilanço çok ağır! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Enformasyon Bakanlığı çalışanlarının görevlerine odaklandığını belirten Makari, konunun ilgili makamlarca takip edildiği ve böyle durumlara gereğinden fazla itibar edilmemesi çağrısında bulundu. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi de ordu kaynaklı haberinde, "İsrail ordusunun, Lübnan'a saldırı planladığını ve bunun pazar günkünden daha büyük ve uzun süreli olmasının beklendiğini" aktardı. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yapmıştı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etmişti. Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah'ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulunmuştu.

Lübnan\'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Sağlık Bakanı, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • agrasif laz:
    LA GALİBA İLLALLAH TEK GALİP ALLAHTİR İNSALLAH SONUN YAKİNDİR İSRAİL 60 3 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Evlatlarımıza biri tokat atsa düşünmeden çeker vururuz. Ama bu israil tüm müslüman evlatlarının canına gözünü dikmiş biz hala izliyoruz. Maçları bile daha ateşli izliyoruz. 34 2 Yanıtla
  • ayhan kından:
    Ne oldu naralar atiyordu intikam intikam diye hizbullah hava savunman yok silahin yok bir kac fuzeyle israiliin sinirini vurmaktan baska bir sey yapmadin yine olan mazlumlara oldu cocuklara sivil halka otur oturdugun yere artik 15 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    abd İsrail adı geçince yayın yasağı var ayıp ya 16 1 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Azıcık akıllı olsalar birleşerek katil sürüsünü yok ederlerdi, ama hep menfaat olunca olan masum sivillere oluyor. 12 0 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Yalan Çıkarıp yerlerinden daha rahat vuracak 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HİZBULLAH YOK EDILMEDEN LUBNAN DEVLET OLMAZ ORTADOGU DA BARUS OLMAZ DEVLETI UCINDE SILAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLMAZ ASIL TEROR DEVLETI O ZAMAN LUBNAN OLUR 2 1 Yanıtla
  • Murat Açıkgöz:
    Müslanın hangi taraf olduğunu anladım ama yine de anlayamadım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Lübnan’da ortalık yangın yeri İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor
17:31 CHP’li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 19:40:01. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement