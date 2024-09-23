Lübnan\'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

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İsrail savaş uçakları bu sabah yeniden Lübnan semalarında bomba yağdırmaya başladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yüzlerce hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Lübnan resmi haber ajansı NNA'a göre ise savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ülkedeki bilançonun giderek ağırlaştığını gözler önüne serdi. Öte yandan İsrail ordusu akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail önce siber saldırılarla vurduğu Lübnan'a havadan yoğun bombardımanla saldırmaya başladı. Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı. Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN KALBİNE SALDIRI

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ÜLKE GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki tüm üniversite ve okullarda yarın eğitime ara verildiğini bildirdi. Halebi, askeri ve güvenlik durumunda yaşanan gelişmelerin öğrencilerin okullarına gitmesinde tehlike oluşturduğunu ifade etti. Öte yandan İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinden ve güneydeki diğer bölgelerden binlerce Lübnanlı kuzeydeki Sayda ve Beyrut'a doğru göç ediyor.

İSRAİL, EVLERE VE BENZİN İSTASYONLARINA SALDIRDI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınıra yakın bölgelerdeki halk, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İSRAİL ORDUSU BEKAA VADİSİ'NE HAVA SALDIRISI DÜZENLEYECEĞİNİ DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Lübnan'daki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hagari, Lübnan'a sabah başlatılan saldırılarda 300'den fazla "hedefin" vurulduğunu söyledi. Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenleyeceklerini aktaran Hagari, Hizbullah'ın bölgeden İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

HİZBULLAH LÜBNAN'DAN ROKET ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ

İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden itibaren peş peşe düzenlediği şiddetli ve yoğun hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atışlarıyla karşılık verdi. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa çevresindeki Karmel, Aşağı ve Yukarı Celile bölgelerinde saldırı uyarı sirenleri çaldı. Saldırı sirenlerinin çaldığı bazı bölgeler çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten itibaren ilk defa Lübnan'dan hedef alınan menzile girdi. İsrail ordu sözcülüğü, Hayfa yakınlarındaki Karmel bölgesine Lübnan'dan yaklaşık 5 roket atıldığını bunların bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini aktardı. Atılan roketlerden bazılarının da isabet ettiği görüldü.

Ordu sözcülüğünün açıklamasında, Yukarı Celile bölgesine 5, Aşağı Celile bölgesineyse 25 kadar roket atıldığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bazılarının da açık alana düştüğü kaydedildi. Öte yandan, Hayfa yakınlarında yeniden saldırı alarmları çaldı. Lübnan'dan atılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından önlenmesiyle bölgede güçlü patlamalar duyuldu. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki Ekim 2023'ten bugüne ilk defa işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinde Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı. İsrail basını, son turda Lübnan'dan İsrail'e 25 roket daha atıldığını belirtti. Buna göre, Hizbullah bu sabah saatlerinden itibaren İsrail'e yaklaşık 95 kadar roket ateşledi. İsrail'de açık alanlara düşen bazı roketler, isabet alan bir ev ve hafif yaralılar dışında can kaybı, ağır hasar bildirilmedi.

ÖLÜ SAYISI 274'E YÜKSELDİ

Lübnanlı Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Ebyad, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiğini, yaralıların sayısının 1024'e çıktığını söyledi. Bakan Ebyad, 2006'da yaklaşık 1 ay süren Lübnan-İsrail savaşına işaret ederek, "2006'daki savaşta yaralı sayısı 10 bindi. Ancak İsrail'in son bir hafta içinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 5 bin kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarında ambulansları hedef aldığına dikkati çeken Ebyad, 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 16'sının da yaralandığını aktardı. Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivillerden oluştuğuna dikkati çekti. Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç dalgasının harekete geçtiğine vurgu yapan Ebyad, Irak ve Ürdün gibi ülkelerden tıbbi yardımların gönderilmesine rağmen, dost ve kardeş ülkelere "daha fazla destek" çağrısı yaptı. Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırılarında yaralananların ülkedeki 27 hastaneye nakledildiğini belirtti.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma ile İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Bekaa'ya düzenlediği saldırılara karşılık İsrail ordusunun kuzey komutanlığının silah deposu Nimra askeri üssü, bölgedeki füze ve topçu birliklerinin Yoav karargahını onlarca roketle hedef aldıklarını duyurdu.

İSRAİL, LÜBNANLILARIN TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERDİ

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı. Mesajlarda Lübnanlılara "bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" çağrısı yapılırken, bunun İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari'nin ofisindeki telesekretere de "binanın boşaltılması" çağrısının bulunduğu bir mesaj geldiği bildirildi. Makari, yaptığı açıklamada, İsrail'in benimsediği psikolojik savaşın bir parçası olarak, Beyrut ve bazı bölgelerdeki çok sayıda vatandaşa "bulundukları yeri tahliye" çağrısı içeren İsrail üzerinden telefon mesajları yollandığını ve bu mesajların rastgele gönderildiğini aktardı.

Enformasyon Bakanlığı çalışanlarının görevlerine odaklandığını belirten Makari, konunun ilgili makamlarca takip edildiği ve böyle durumlara gereğinden fazla itibar edilmemesi çağrısında bulundu. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi de ordu kaynaklı haberinde, "İsrail ordusunun, Lübnan'a saldırı planladığını ve bunun pazar günkünden daha büyük ve uzun süreli olmasının beklendiğini" aktardı. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yapmıştı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etmişti. Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah'ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulunmuştu.