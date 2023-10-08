Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı! Orduya ait radar kulesini hedef aldılar

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

"KAPALI ALANLARDAN ÇIKMAYIN" TALİMATI

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

LÜBNAN HİZBULLAH'I SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Lübnan Hizbullah'ı Şeyh Dağlarının güneyindeki Şeba beldesinin karşısındaki zirvelerden birinde bulunan İsrail gözlem noktasını vurdu.

İSRAİL'DEN KARŞILIK VERİLDİ

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi. Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.