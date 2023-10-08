Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı! Orduya ait radar kulesini hedef aldılar - Son Dakika

Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı! Orduya ait radar kulesini hedef aldılar

Son Güncelleme: 08.10.2023 10:25

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuyla hedef aldığı İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Lübnan'ın Şeyh dağlarının güneyindeki Şeba beldesinin karşısında bulunan İsrail ordusuna ait radar kulesi hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

"KAPALI ALANLARDAN ÇIKMAYIN" TALİMATI

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

LÜBNAN HİZBULLAH'I SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Lübnan Hizbullah'ı Şeyh Dağlarının güneyindeki Şeba beldesinin karşısındaki zirvelerden birinde bulunan İsrail gözlem noktasını vurdu.

İSRAİL'DEN KARŞILIK VERİLDİ

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi. Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Lübnan, İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı! Orduya ait radar kulesini hedef aldılar - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm
12:19 Kerem Aktürkoğlu, Ada yolcusu! West Ham transfer için düğmeye bastı
12:05 CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Başkanlık için 2 aday yarışıyor
12:07 Sevgilisini öldüren adam, aynı tabancayla intihar etti
11:11 Inter Miami play-off dışı kaldı! Messi aylarca sahaya çıkamayacak
10:35 Afganistan'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı
10:25 Gazze saldırılarında 750 İsrailli kayıp
10:21 Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor
10:20 Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı! Orduya ait radar kulesini hedef aldılar
10:17 İsrail savaş uçakları, Hamas'ın istihbarat daire başkanının evini böyle imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 12:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı! Orduya ait radar kulesini hedef aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement