Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu - Son Dakika
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Dünya

Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

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İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlattı. Korkunç saldırıyı Lübnan televizyonları 'Benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı' şeklinde duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ''Çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 9 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı'' açıklamasında bulundu. Korkunç patlama anı güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.

17.09.2024 18:22
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Dünya daha önce benzeri görülmemiş bir saldırıya tanıklık ediyor. İsrail bu akşam saatlerinde Lübnan'daki Pager isimli çağrı cihazlarına siber saldırı düzenledi. Tüm cihazlar aynı anda patladı.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DÜŞMANCA BİR GÜVENLİK OLAYI"

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'da yer alan haberde, " Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

SAHİPLERİ ELİNE ALDIĞI AN İNFİLAK ETTİ

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

ÇAĞRI CİHAZLARINI KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

ASKERLER CADDEDE KONUŞLANDI

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2800 YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır, 2800 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

HİZBULLAH: KARŞILIK VERECEĞİZ

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti. Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

"İSRAİL BUNU TEK BAŞINA YAPAMAZ"

Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak nitelendirerek, İsrail'in bunu ancak bazı müttefiklerle yapabildiğini söyledi. Askeri uzman Cabir, "Bunlar, küçük boyutlu çağrı cihazlarıdır. Bu cihazlar, bazen de şifreli olan belirli bazı mesajları göndermek için kullanılıyor. Bu durumda İsrail, bu cihazlarla gönderilen mesajları takip edemediği için patlatma kararı almıştır. Bu üst düzey tekniksel bir eylemdir. İsrail bunu tek başına yapamaz, işbirlikçilerin yardımlarıyla yapmıştır." diye konuştu.

"EN BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI"

Söz konusu çağrı cihazlarının etkilerine de değinen Cabir, "Bu cihazdaki küçük bataryanın infilak etmesi, kişinin kalbine yakın olmadığı sürece ölüme yol açmaz ancak üzerinde bulunan kişiyi yaralar" dedi. Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kişilerin üzerindeki aynı anda patlatılmasının, 8 Ekim'den beri İsrail ile Hizbullah arasındaki ilk ve büyük güvenlik açığı olduğuna işaret eden Cabir, sözlerini şöyle sürdürdü: Çağrı cihazlarının patlatılması 8 Ekim'den sonraki en büyük güvenlik açığıdır. Bu olay, muhtemel savaş durumunda İsrail'in büyük tekniklere sahip olduğu yönünde Hizbullah'a bir mesajdır.

Lübnan\'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Sağlık Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • mustafa dabak:
    İsrail'in tüm ürünlerinden uzaktan durmalı cocolaninda midemizde patlama yapması munkun 248 31 Yanıtla
  • Ankara null:
    gordunmu aselsan millet nelerle ugrasiyor :))) komedi film yaa 72 170 Yanıtla
  • Muhammed Çapar:
    Onların dinlerine tâbi oluncaya kadar ne yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla râzı olmayacaklardır. De ki: “Dosdoğru yol, Allah’ın gösterdiği İslâm yoludur.” Eğer sana gelen ilimden sonra, onların hevâ ve heveslerine uyacak olursan, bilesin ki seni Allah’ın gazabından koruyacak ne bir dostun olur ne de bir yardımcın 209 21 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN:
    İphone 16 da böyle bir özellik olabilir.? 174 17 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Tüm İsrail mallarını ülkeye girişimi engellememiz gerek.Aynı durum bizim başımıza da gelebilir. Neden ülkeye girişi yasaklanmıyor.zaten ekonomimiz kötü daha kötü olur biraz daha fark etmez. 154 19 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    çağrı cihazı nedir arkadaş 81 14 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    samsung sana güvenebilirmiyim 73 15 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    telefon yerine kullanılan çağrı cihazları nereden alınmış? zafiyeti bak..! 67 12 Yanıtla
  • Menesanın Babası:
    3310 kullanın.. 55 9 Yanıtla
  • Erbil Doğru:
    iPhone hepsi böyle dir.. 51 11 Yanıtla
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