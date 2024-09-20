Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş - Son Dakika
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Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş

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Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının önce çağrı cihazlarına sonrasında ise telsizlerine düzenlenen siber saldırılarda 40'a yakın kişi hayatını kaybederken ABD'li bir istihbarat kaynağından dikkat çeken açıklamalar geldi. Patlatılan cihazların üretiminde İsrail'in parmağı olduğunu ve operasyonun en az 15 yıldır planladığını belirten istihbarat kaynağı, ajanların kendilerini tedarik zincirine dahil edebilmeleri kurnaz ve uzunca bir süreç gerektiğini belirtti.

20.09.2024 14:18
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İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılarında 40'a yakın kişi ölürken 4000 civarında kişi de yaralandı.

Tel Aviv yönetiminin MOSSAD üzerinden planlayarak devreye soktuğu saldırılar dünya kamuoyunda büyük ses getirirken ABC News'e konuşan bir ABD istihbarat kaynağının ifadeleri de gündem yarattı.

"CİHAZLARIN ÜRETİMİNDE İSRAİL'İN PARMAĞI VAR"

İsrail'in bu hafta patlatılan cihazlarının üretiminde parmağı olduğunu ve bu tür "tedarik zinciri " operasyonlarının en az 15 yıldır planlandığını doğrulayan istihbarat kaynağının açıklamalarına göre böyle bir operasyon, ajanların kendilerini tedarik zincirine dahil edebilmeleri ve paravan şirketlerin kurulması için kurnaz ve uzunca bir süreç gerektiriyor.

"CIA BU TÜR SALDIRILARDAN KAÇINIYOR"

Yetkili, bu işi yapanların en azından bir kısmının aslında İsrail'e hizmet ettiklerinin farkında olmadığını belirtirken, CIA'in sivillere yönelik yüksek risk nedeniyle bu tür bir saldırılardan kaçındığını vurguladı.

New York Times'a konuşan iki Amerikalı istihbarat yetkilisi de, İsrailli yetkililerin çağrı cihazlarını, doğru zaman geldiğinde basılacak "düğmeler" olarak adlandırdığını yazdı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Lübnan\'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş

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Son Dakika Dünya Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş - Son Dakika

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