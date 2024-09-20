Lübnan\'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş

Dünya

Alkollü kadın gazetecilere tehdit yağdırdı: "Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa..."

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılarında 40'a yakın kişi ölürken 4000 civarında kişi de yaralandı.

Tel Aviv yönetiminin MOSSAD üzerinden planlayarak devreye soktuğu saldırılar dünya kamuoyunda büyük ses getirirken ABC News'e konuşan bir ABD istihbarat kaynağının ifadeleri de gündem yarattı.

"CİHAZLARIN ÜRETİMİNDE İSRAİL'İN PARMAĞI VAR"

İsrail'in bu hafta patlatılan cihazlarının üretiminde parmağı olduğunu ve bu tür "tedarik zinciri " operasyonlarının en az 15 yıldır planlandığını doğrulayan istihbarat kaynağının açıklamalarına göre böyle bir operasyon, ajanların kendilerini tedarik zincirine dahil edebilmeleri ve paravan şirketlerin kurulması için kurnaz ve uzunca bir süreç gerektiriyor.

"CIA BU TÜR SALDIRILARDAN KAÇINIYOR"

Yetkili, bu işi yapanların en azından bir kısmının aslında İsrail'e hizmet ettiklerinin farkında olmadığını belirtirken, CIA'in sivillere yönelik yüksek risk nedeniyle bu tür bir saldırılardan kaçındığını vurguladı.

New York Times'a konuşan iki Amerikalı istihbarat yetkilisi de, İsrailli yetkililerin çağrı cihazlarını, doğru zaman geldiğinde basılacak "düğmeler" olarak adlandırdığını yazdı.