İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

Geniş Video İzle

Hizbullah tarafından düzenlenen ve 12 İsraillinin öldüğü Golan Tepeleri'ndeki saldırı sonrası İsrail'in tehdit ettiği Lübnan'dan dumanlar yükseldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırı, Beyrut'un Dâhiye bölgesindeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. İsrail ordusu, Mecdel Şems saldırısında birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığını duyurdu.

30.07.2024 19:55  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

Lübnan Hizbullahı tarafından geçtiğimiz günlerde vurulan ve 12 İsraillinin öldüğü işgal altındaki Golan Tepeleri krizi devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İŞLEK CADDE ÜZERİNDEKİ BİNALAR YERLE BİR OLDU

Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

HİZBULLAH KOMUTANINI HEDEF ALDILAR

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi. Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

BEYRUT'A YAPILACAK UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Golan Tepeleri'ne düzenlenen, 12 İsraillinin öldüğü roket saldırısının ardından, İsrail ile İran tarafından desteklenen Hizbullah arasında geniş çaplı savaş çıkabileceği endişeleri artmıştı. Gerilim devam ederken Beyrut havalimanının uçuş bilgi panosu ve uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, Türk Hava Yolları (THY) da dün gece iki uçuşunu iptal etmişti. Beyrut Havalimanı'nda saldırı endişesi ile bugün de pek çok uçuş iptal edildi.

İsrail, Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'u vurdu

İsrail, Beyrut, Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • My Way: 3.dunya savaşı başladı.... 17 10 Yanıtla
    ali gel: yok canım halla halla 2 3
  • Uğur BOZKURT: Mülüman liderler oturup seyretmeye devam ederler sorun yok... 24 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: her an her şeye hazır olun 18 4 Yanıtla
    ali gel: tamaaam 2 3
  • Samsun Sporlu: Allah CC mazlumları korusun ... 16 1 Yanıtla

19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
19:49 Canlı anlatım Fenerbahçe-Lugano maçında tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lugano maçında tempo bir an olsun düşmüyor
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 20:28:42. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement