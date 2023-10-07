Hizbullah militanları motosikletleriyle İsrail sınırına doğru harekete geçti - Son Dakika

Hizbullah militanları motosikletleriyle İsrail sınırına doğru harekete geçti

Son Güncelleme: 07.10.2023 17:56

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Hizbullah'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Hamas'a destek açıklamasında bulunan Hizbullah'a bağlı çok sayıda militan, motosikletleriyle İsrail sınırına doğru harekete geçti.

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası gözler Hizbullah'a çevrildi. Operasyonun ardından İsrail ordusu da karşı saldırıya geçerken ülkenin kuzey sınırında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Lübnan'da Hizbullah bayrağı taşıyan çok sayıda motosikletli, İsrail sınırına doğru harekete geçti. İsrail askerleri ise Hizbullah bayrağı taşıyanlara ateş açtı.

İSRAİL SINIRINA DOĞRU İLERLEMEYE BAŞLADILAR

Bölgeden gelen görüntülerde, üzerlerinde Hizbullah bayrakları görülen çok sayıda motosikletlinin Lübnan'dan İsrail tarafına doğru ilerlediği kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Öte yandan İsrail askerlerinin, kuzey sınırındaki Lübnan tarafında Hizbullah bayrağı taşıyan bazı kişilere doğru ateş açtığı belirtildi. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kutlamak için sınır bölgesine gelen bir grup motosikletli, Hizbullah bayrakları açarak tur atmaya başladı. Bunun üzerine İsrail askerlerinin gruba doğru ateş açtığı, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

HİZBULLAH'TAN HAMAS'A DESTEK

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu desteklediklerini duyurdu. Hizbullah'ın yazılı açıklaması, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayaden televizyonunun internet sitesinde paylaşıldı.

Lübnan-İsrail sınırında hareketlilik: Hizbullah bayrağı taşıyan çok sayıda motosikletli ilerleyişe başladı

"İSRAİL'E KARŞI KARARLI BİR YANIT"

Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı operasyon dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.

"İSRAİL DERS ÇIKARMALI"

Hizbullah, "Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri" çağrısında bulundu. Açıklamada, Hizbullah'ın Filistin sahasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Filistinli taraflarla sürekli temas halinde olunduğu aktarıldı. İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedilen açıklamada, bunun özellikle İsrail ile normalleşme arayışındaki tüm uluslararası toplum ve İslam dünyasına da bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hizbullah militanları motosikletleriyle İsrail sınırına doğru harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah militanları motosikletleriyle İsrail sınırına doğru harekete geçti - Son Dakika
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