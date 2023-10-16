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Lübnan sınırında İsrail tankına yapılan füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Lübnan sınırında İsrail tankına yapılan füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 16.10.2023 21:06

Lübnan tarafından İsrail mevzilerine yapılan tanksavarlı saldırının yeni görüntüleri yayınlandı. Hizbullah tarafından ateşlendiği tahmin edilen tanksavar füzesinin bir İsrail tankını imha ettiği görüldü.

İsrail- Lübnan sınır hattında önceki gün bir İsrail tankına düzenlenen tanksavarlı saldırının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, ağaçlık alandan atılan bir füzenin İsrail tankına isabet etmesi görüntülendi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli ölmüştü. Saldırıda 2'si orta derecede, 1'i hafif olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan tarafından İsrail tankına yapılan füzeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

LÜBNAN'A FOSFOR BOMBALI SALDIRI

İsrail ordusu, Lübnan güneyinde İsrail sınırı yakınındaki Zahajra kasabasına yasaklı fosfor bombalarıyla saldırdı. Bölgede, fosfor bombasının patlama anları görüntülendi.

299 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda ve Lübnan sınırında öldürülen aralarında subayların da olduğu 8 askerinin daha ismini paylaştı. Ordunun resmi internet sitesinde, çatışmalarda ölen 8 İsrail askerinin isimleri yayımlandı. Yaşamını yitiren asker ve subayların ailelerine, ölüm haberinin verildiği belirtilirken, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 299'a yükseldiği kaydedildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Lübnan, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan sınırında İsrail tankına yapılan füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan sınırında İsrail tankına yapılan füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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