Lüks otomobil içinde sigara içen kadın aracın patlamasına sebep oldu. Araç kullanılmaz hale gelirken kadın ağır yaralandı

Amerika'nın Charlotte şehrinde yaşayan Rashanda Broome isimli kadın, evinin garajında bulunan lüks araçta sigara içerken araç patladı. Şiddetli bir şekilde patlayan araç kullanılmaz hale gelirken, araçta bulunan kadın ciddi yaralandı ve evin bir kısmı kullanılmaz hale geldi.

Olay, pazartesi öğleden sonra saat 13:30 civarında Charlotte'daki bir mahallede meydana geldi. Rashanda Broome adlı kadın, evinden çıktıktan sonra lüks aracına bindi. Ancak araca girdikten 30 saniye sonra sigarasını yakınca araç patladı.

Olayı gören bir komşu, patlamanın ardından yaşanan korkunç manzarayı şu şekilde anlattı: "Araba belirli bir noktada sadece alev içindeydi. Ve sonra araba evin alev almasına neden oldu. Büyük bir gürültü çıkardı.

Patlamanın nedeni, aracın arka koltuğunda bulunan ve pencereleri kapalı olan bir propan tankıydı. Bu tür bir patlama, propanın hava ile karıştığı ve ateş veya kıvılcımla temas ettiği durumlarda meydana gelebilir. Bu olay, günlük hayatta dikkate alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Patlama sonucunda Dodge Charger tamamen kullanılamaz hale geldi ve evin bir bölümü alevler içinde kaldı. Üstelik, araç içinde bulunan propan tankı nedeniyle, yangın daha da şiddetlendi. Kadın, üçüncü derece yanıklarla acil olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bu olay, günlük rutinlerin bile beklenmedik tehlikelerle dolu olabileceğini gösteriyor ve sigara gibi basit bir eylemin dikkatsizce yapılmasının sonuçlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor. Güvenlik önlemlerine her zaman dikkat etmek ve potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurmak, benzer olayların önlenmesine yardımcı olabilir.