Netflix'in reality şovu Too Hot to Handle'ın eski yarışmacısı Olga Bednarska, İngiltere'ye yaklaşık 40 kilogram esrar sokmaya çalışırken yakalandı.
Bednarska, Tayland'ın Phuket şehrinden İngiltere'nin Manchester Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, içinde toplam değeri 150 bin pound olan uyuşturucu bulunan iki valizle gümrük görevlileri tarafından durduruldu. Bednarska, mahkemede, "Tex" adında bir arkadaşının kendisine uçak biletlerini aldığını, kıyafet ve saatler getirmesi için bu valizleri teslim ettiğini söyledi.
Valizlerin şifrelerini bilmediğini iddia eden Olga Bednarska, içinde uyuşturucu olduğunu öğrenince şoke olduğunu ifade etti. Bednarska'nın savunması, mahkemeyi ikna etmeye yetmedi. Yargıç, Bednarska'nın lüks yaşam tarzını sürdürmek için 16 bin pound borçlandığını ve bu borçlarını kapatmak adına suça karıştığını belirtti.
Polonya asıllı Bednarska, İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşıyor ve sosyal medyada yüz binlerce takipçisi var. Reality şovdaki ünü ve paylaşımlarıyla dikkat çeken yıldız, lüks seyahatlerini ve yaşam tarzını sıkça sergiliyordu.
Son Dakika › Dünya › Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı - Son Dakika
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