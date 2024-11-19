Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı

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California'da bulunan Knott's Berry Farm lunaparkında yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi, 2,5 saat boyunca havada asılı kaldı. Sol Spin adlı eğlence aracında mahsur kalan yolcular, kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

KABC televizyonunun aktardığına göre, pazartesi günü saat 14:00'te meydana gelen arızada, 360 derece dönebilen altı kollu oyuncakta bulunan yolcular, emniyet kemerleriyle bağlı halde havada beklemek zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri, eğlence aracının kollarını yere indirerek saat 16:30'da tüm yolcuları tahliye etmeyi başardı.

Park yönetimi, iki kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bazı yolcuların olay yerinden topallayarak, bir yolcunun ise tekerlekli sandalyeyle uzaklaştığı görüldü.

2017'den beri hizmet veren ve en az 1.37 metre boy şartı aranan Sol Spin'deki arızanın nedeni araştırılıyor. Lunapark yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bu tür arızaların son dönemde ABD'nin farklı eyaletlerindeki lunaparklarda da yaşandığı, ancak ciddi yaralanmaların olmadığı belirtildi.