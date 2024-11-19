Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı

Geniş Video İzle

California'daki Knott's Berry Farm lunaparkında Sol Spin adlı eğlence aracında yaşanan teknik arıza nedeniyle 22 kişi 2,5 saat boyunca havada asılı kaldı. Yolcular kurtarma operasyonuyla yere indirildikten sonra iki kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Lunapark yetkilileri arızanın nedenini araştırıyor. ABD'nin farklı eyaletlerindeki lunaparklarda da benzer arızalar yaşanmış, ancak ciddi yaralanmalar olmamıştı.

19.11.2024 16:26  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California'da bulunan Knott's Berry Farm lunaparkında yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi, 2,5 saat boyunca havada asılı kaldı. Sol Spin adlı eğlence aracında mahsur kalan yolcular, kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

KABC televizyonunun aktardığına göre, pazartesi günü saat 14:00'te meydana gelen arızada, 360 derece dönebilen altı kollu oyuncakta bulunan yolcular, emniyet kemerleriyle bağlı halde havada beklemek zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri, eğlence aracının kollarını yere indirerek saat 16:30'da tüm yolcuları tahliye etmeyi başardı.

Park yönetimi, iki kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bazı yolcuların olay yerinden topallayarak, bir yolcunun ise tekerlekli sandalyeyle uzaklaştığı görüldü.

2017'den beri hizmet veren ve en az 1.37 metre boy şartı aranan Sol Spin'deki arızanın nedeni araştırılıyor. Lunapark yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bu tür arızaların son dönemde ABD'nin farklı eyaletlerindeki lunaparklarda da yaşandığı, ancak ciddi yaralanmaların olmadığı belirtildi.

Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı

California, Olaylar, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:33 Yalova’nın 43 günlük içme suyu kaldı Yalova'nın 43 günlük içme suyu kaldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 17:49:47. #1.12#
SON DAKİKA: Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.