Macron'un "başbakan" tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda - Son Dakika
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Dünya

Macron'un "başbakan" tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

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Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması nedeniyle sokaklara döküldü. İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi ülke genelinde gösteri düzenledi.

07.09.2024 19:49  Güncelleme: 20:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın yerine sağcı ismi başbakan olarak ataması ülkede sokakları karıştırdı. Binlerce kişi ülke genelinde birçok noktada protesto gösterisi düzenledi.

MACRON, SEÇİMİ KAZANAN SOL ADAYI BAŞBAKAN YAPMADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede uzun süre devam eden siyasi krizin ardından eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak ataması krize neden oldu. Seçimden sol ittifakın birinci çıkmasına rağmen merkez sağın adayı Michel Barnier'in başbakan olması tepki çekti.

Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi bugün ülke genelinde sokaklara döküldü. Paris, Bordeaux, Lyon, Nice gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 130 farklı noktada gösteri düzenleniyor. Bazı protestocuların Filistin bayrakları taşıdığı gösterilerde "demokrasinin reddi" ve "çalınmış seçim" gibi sloganları atıldı.

Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

FRANSA'DA KRİZE NEDEN OLAN ERKEN SEÇİM

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) büyük bir başarı elde etmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı almasına neden olmuştu. Erken genel seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda 28 yaşındaki Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33,15'ini alarak birinci parti olurken, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci turda ise Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci tamamlamıştı. Ancak hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı.

Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Seçimlerde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermiş, Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron 5 Eylül'de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı.

Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Öte yandan, Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti. -

Macron\'un "başbakan" tercihi Fransa\'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

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Son Dakika Dünya Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bbayraktar: Erdoğan kitabını hediye etmişti. Aceba onumu okudu:) 36 12 Yanıtla
  • unal kayaer: Sorsan demokrasinin beşiği Avrupa Amerika derler. Ama görüyoruz oralarda demokrasi olmadığını. Türkiye'de demokrasi yok diyenlere gelsin. Bütün seçimlerden sonra Erdoğan "milletimizin kararına saygılıyız " der. 12 7 Yanıtla
  • hakan null: Seçime ne gerek vardı ki 9 0 Yanıtla

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