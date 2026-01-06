Maduro\'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla New York'a kaçırdığı Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla başlatılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına Maduro, ayakları kelepçeli olarak getirildi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceğini duyurdu.

"AMERİKA BENİ EVİMDEN KAÇIRDI, SUÇSUZUM"

Operasyonun canlı yayınlanmasıyla dünya gündemine oturan olay, dikkatle takip edilirken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum" dedi.

MADURO'NUN KALACAĞI HÜCRE

Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi. tv100'de yayınlanan görüntülerde, hücrede pencere olmaması ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu gözler önüne serildi. Aynı zamanda tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü şöhretinin olduğu belirtilirken, Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.

"PENCERESİ YOK"

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Maduro'nun 17 Mart'a kadar kalması beklenen hapishane hücresini anlattı. Ahmet Yeşiltepe hapishaneyi şu sözlerle anlattı: "Buradan daha güvenlikli ve daha rahat bir cezaevine nakledilmesi bekleniyor. Mart ayına kadar burada tutulması gerçekten çok sıkıntılı olabilir.

Şöhreti kötü bir yerleşke burası. Burası temsili olarak gösteriliyor. İçindeki hücreler bu şekilde. Habercilik faaliyeti içerisinde o yıllarda görüntüledik. Penceresi yok. Küçük pencereler hücre aralarındadır. Yapı hemen hemen böyle bir şey."