Maduro\'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ve eşinin yakalanmasına yönelik ABD tarafından yapılan açıklamanın ardından, Maduro çiftinin mal varlığı yeniden gündeme oturdu.
ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'ya ait olduğu ileri sürülen ve aralarında lüks uçaklar, mülkler, otomobiller, mücevherler ile nakit varlıklarının bulunduğu yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.
Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlıklar şu kalemlerden oluşuyor:
Maduro'nun "başkanlık uçağı" gibi kullandığı bu jete, Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde ABD tarafından el konuldu ve Florida'ya götürüldü. Değeri yaklaşık 13 milyon dolar.
Şubat 2025'te yine Dominik Cumhuriyeti'nde el konulan ikinci bir özel jet. Bu uçak da Maduro rejimi üst düzey yetkilileri tarafından kullanılıyordu.
