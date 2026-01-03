Maduro\'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ve eşinin yakalanmasına yönelik ABD tarafından yapılan açıklamanın ardından, Maduro çiftinin mal varlığı yeniden gündeme oturdu.

700 MİLYON DOLARINA EL KONULDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'ya ait olduğu ileri sürülen ve aralarında lüks uçaklar, mülkler, otomobiller, mücevherler ile nakit varlıklarının bulunduğu yaklaşık 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlıklar şu kalemlerden oluşuyor:

DASSAULT FALCON 900EX JET

Maduro'nun "başkanlık uçağı" gibi kullandığı bu jete, Eylül 2024'te Dominik Cumhuriyeti'nde ABD tarafından el konuldu ve Florida'ya götürüldü. Değeri yaklaşık 13 milyon dolar.

DASSAULT FALCON 2000EX JET

Şubat 2025'te yine Dominik Cumhuriyeti'nde el konulan ikinci bir özel jet. Bu uçak da Maduro rejimi üst düzey yetkilileri tarafından kullanılıyordu.