Mağarada 188 yaşında bir adamın bulunduğu iddia edilmişti gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Mağarada 188 yaşında bir adamın bulunduğu iddia edilmişti gerçek ortaya çıktı

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Hindistan'da şans eseri bir mağarada bulunan adamın 188 yaşında olduğu iddiası ve görüntüler büyük ses getirdi ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yaşlı adamın Hintli bir guru olduğu ve halk arasında Siyaram Baba olarak tanınan dini figürün 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

04.10.2024 07:20
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Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adamın bulunduğuna ilişkin görüntüler kısa sürede çok sayıda haber sitesinde yer almış ve iddia kısa sürede viral olmuştu ancak gerçek ortaya çıktı.

HİNTLİ BİR GURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mağarada bulunan yaşlı adamın Hintli bir guru olduğu ortaya çıktı. Hindistan'ın Khargone bölgesinde yaşayan guru halk arasında Siyaram Baba olarak tanınıyor.

YAŞININ 100 CİVARINDA OLDUĞU SÖYLENİYOR

Siyarma Baba'nın 100-101 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Siyaram Baba, sadece Hindistan'dan değil, aynı zamanda yurtdışından da birçok ziyaretçi çeken önemli bir dini figür olarak tanınıyor.

Mağarada bulunan adamın 188 yaşında olduğu iddia edilmişti gerçek ortaya çıktı

VİDEOLARINI PAYLAŞAN SAYISIZ HESAP VAR

Siyaram Baba adına açılmış ve videolarını paylaşan sayısız hesap bulunuyor. Kısa sürede viral olan videonun da onlardan birinden alındığı ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI KİM?

uinness Dünya Rekorları'na göre, 117 yaşındaki Maria Branyas'ın vefatının ardından, "dünyanın en yaşlı kişisi" unvanı 116 yaşındaki Tomiko Itooka'ya geçti. Japon kökenli olan Itooka, bu yeni unvanı ile dünyanın en yaşlı insanı olarak tanındı.

23 Mayıs 1908 doğumlu olan Tomiko Itooka'nın yaşı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gerontoloji Araştırma Grubu tarafından doğrulandı. Bu onayla birlikte, 110 yaş ve üzerindeki en yaşlı insanların sıralandığı listenin zirvesine yerleşti.

Dört çocuk annesi olan Tomiko Itooka, Japonya'nın Ashiya şehrindeki bir huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Her zaman bakıcılarına minnettarlığını dile getiren Itooka, dünyanın en yaşlı insanı olduğunu öğrendiğinde de teşekkür ederek bu haberi karşıladı. Yıllar boyunca kazandığı nezaketi hiçbir zaman kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

Mağarada 188 yaşında bir adamın bulunduğu iddia edilmişti gerçek ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Mağarada 188 yaşında bir adamın bulunduğu iddia edilmişti gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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