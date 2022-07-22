Makyaj yaparken işlenmiş suçları ve cinayetleri anlatan YouTuber'ı neden milyonlar izliyor?

Sosyal medyada makyaj videoları yıllardır en çok izlenen kategorilerin başında geliyor.

Özellikle YouTube'da hem Türkiye'de hem de dünyanın kalanında en çok izlenen kanalların başında makyajla ilgili olanlar var.

Ancak YouTube'da 6,4 milyon takipçisi olan Bailey Sarian'ı diğer YouTuber'lardan ayıran bir özellik var: Bir makyaj sanatçısı olan Sarian, bir yandan makyaj yaparken bir yandan da gerçekten yaşanmış suçları, işlenmiş cinayetleri ve katillerin hikayelerini anlatıyor.

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Sarian, makyaj ve gizem ile suç gibi birbirinden apayrı görünen iki mevzuyu birleştirerek para kazanıyor.

Netflix'in sosyal medya kanalıyla da işbirliği yapan 33 yaşındaki Sarian, hobisiyle ilgili videolar yaparken bir anda büyük bir isme dönüştü:

"YouTube'dan faturalarımı ödemek için para kazanmak ne iyi olurdu diye düşünüyordum. Şimdi altı milyon aboneye ulaştım, bu gerçekten de fazla. Bu işin hiç bu aşamaya geleceğini tahmin etmemiştim."

Sarian'ın videolarındaki formül aslında basit: Kameranın karşısına geçiyor, bir yandan ilgisini çeken bir gerçek suç ile ilgili konuşurken bir yandan da makyajını yapıyor.

Her videonun arkasında ise uzun bir araştırma süreci var; artık mahkeme kayıtlarını okuması ve polis soruşturmalarını incelemesi için bir yardımcısı da edindi.

Neden makyaj ve cinayet?

Sarian'ın en çok izlenen videolarından biri, yeşil far ile göz makyajı yaparken 1978 ve 1991 yılları arasında 17 genç adamı öldüren ABD'li seri katil Jeffrey Dahmer ile ilgili konuştuğu video.

Bu video şimdiye kadar 22 milyondan fazla izlenmiş durumda.

Peki nasıl oluyor da bu videolar bu kadar çok izleniyor?

Sarian da çok emin değil: "Dürüst olmak gerekirse halen işin çözemediğim parçası insanların neden makyaj kısmıyla ilgilendiği."

İngiltere'de yaşayan adli psikoloji danışmanı Dr. Ruth Tully'ye göre Sarian'ın başarısının sırrı bu günlerde içerikleri nasıl izlediğimizle ilgili:

"Bir yandan insanların izlemeyi çekici bulduğu bir şeyi yapıyor, çocukların kutu açma videolarını izlemesi gibi makyaj videoları da insanları içine çeken bir konsept. Bu yüzden insanlar başlı başına bunu bile çekici bulurken bir de içine hikaye katıyor.

"Hem anlattığı hikayedeki işlenen suçu düşünüyor hem de hipnotize edici olabilecek bir şey izliyoruz."

Sarian'ın videolarının yüzde 60'ını kadınlar izliyor. En çok izleyen yaş grubu ise 25-35, ardından 18-25 geliyor.

Dr. Tully'ye göre videoları en çok kadınların izlemesinin nedeni anksiyete ile mücadele etmek olabilir.

Sarian da buna katılıyor:

"Bir şeyden korktuğum zaman o durumun ne olduğunu anlamaya çalışırım, bu da anksiyeteme iyi gelebiliyor. En azından benim için bu mevzuları takıntı haline getirmemin nedeni bu."

Bir podcast programına da başladı

Bu konseptin oluşması ise tesadüfen olmuş.

Sarian 2013 yılından beri makyaj videolarını platforma yüklüyor.

Güzellik ve bakım şirketi Ipsy ile bir anlaşma yaptıktan sonra gelirinin çoğunu YouTube'dan kazanmaya başlasyan Sarian, bir gün kanalında 2018 yılında iki kızını ve karısını öldüren Chris Watts ile ilgili konuşmak istiyor.

Sıradan bir adamın nasıl bir katile dönüştüğünü anlatırken de her zaman olduğu gibi makyaj yapmanın sadece kameranın karşısına oturmaktan daha iyi olacağını düşünüyor:

"Kameranın karşısına geçip bu mevzudan konuşmanın garip olacağını düşündüm, kendimi bir şeyle oyalamak istedim."

Sarian bir yandan makyaj yaparken bir yandan korkunç suçlarla ilgili konuşmanın insanlardan tepki çekeceğini düşünürken geri dönüşler korktuğunun tam aksi bir şekilde gerçekleşiyor.

Videoyu platforma koyduğu 24 saat içinde izlenme sayısı çok hızlı bir şekilde yükseliyor.

Başka videolarda da izlenme sayısının nasıl olacağını görmek istediği için bir deneme yapıyor ve hepsinin çok iyi izlendiğini görüyor.

Pandeminin de izlenme sayılarının artmasında önemli bir rolü var.

Sarian'ın kariyeri, pandemi sırasında evde oturanların videolarını seri bir şekilde izlemesi üzerine daha da genişliyor, şimdi 'Karanlık Tarih' (Dark History) adında bir podcast programı da sunuyor.

Sarian, kanalında anlattığı suçlar yüzünden sevdiklerini kaybeden ailelere saygılı olmak adına kullandığı dile de özen gösterdiğini dile getiriyor.