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Malatya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika

Malatya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

20.11.2023 10:50  - Güncelleme: 11:01

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

AFAD "SON DAKİKA" OLARAK GEÇTİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde, saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Saat 10.55'te AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bilgisi paylaşıldı.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Dünya Malatya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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