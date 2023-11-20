Malatya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde, saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Saat 10.55'te AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bilgisi paylaşıldı.
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