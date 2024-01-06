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İntihar dronları, Maldivler yakınlarında iki İsrail bağlantılı petrol tankerine saldırdı - Son Dakika
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İntihar dronları, Maldivler yakınlarında iki İsrail bağlantılı petrol tankerine saldırdı

İlk belirlemelere göre, patlamalar nedeniyle her iki petrol tankeri ciddi şekilde hasar gördü ve bu durumu Jordan News tarafından bildirildi. Yemen ordusu, Gazze'deki savaşın sona ermesine kadar Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini ve petrol tankerlerini hedef alma tehdidinde bulundu. İsrail yetkilileri, çeşitli nedenlerle bu haberi ne doğrulamak ne de reddetmek konusunda isteksizdi.

İntihar dronları, Maldivler yakınlarında iki İsrail bağlantılı petrol tankerine saldırdı
06.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:31
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İntihar dronları, Maldivler yakınlarında iki İsrail bağlantılı petrol tankerine saldırdı

İlk belirlemelere göre, patlamalar nedeniyle her iki petrol tankeri ciddi şekilde hasar gördü ve bu durumu Jordan News tarafından bildirildi.

Önceden belirlenen plana göre, bu iki petrol tankeri Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden geçmeyi amaçlıyordu.

Ancak Yemen ordusu, Gazze'deki savaşın sona ermesine kadar Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini ve petrol tankerlerini hedef alma tehdidinde bulundu.

Bu tehdide rağmen, söz konusu iki petrol tankeri, BabülmendepBoğazı'ndan 2000 km uzaklıkta kimliği belirsiz insansız hava araçları tarafından hedef alındı.

Dahası, her iki gemi de aldıkları hasar ve tekrar saldırıya uğrama endişesi nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Bu olayla ilgili olarak İsrail yetkilileri, çeşitli nedenlerle bu haberi ne doğrulamak ne de reddetmek konusunda isteksizdi. Olayın detayları hala belirsizliğini koruyor ve uluslararası gelişmelerle yakından takip ediliyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Gazze, Yemen, Güvenlik, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İntihar dronları, Maldivler yakınlarında iki İsrail bağlantılı petrol tankerine saldırdı - Son Dakika


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