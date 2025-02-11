Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
İbrahim'in, paylaştığı fotoğraflara eklemeyi tercih ettiği şarkı ise dikkatleri çekti. Güneydoğu Asya ülkesinin lideri, paylaşımına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi. İbrahim'in paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
İbrahim, fotoğrafın açıklamasında ise Erdoğan ile Malezya- Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı. Görüşmenin Erdoğan'ın Malezya'daki son programı olduğunu hatırlatan İbrahim, "Kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim" dedi.
Son Dakika › Dünya › Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı - Son Dakika
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