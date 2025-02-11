Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Geniş Video İzle

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" isimli şarkısını ekledi.

11.02.2025 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

"KALBİMİN TEK SAHİBİNE" İLE PAYLAŞTI

İbrahim'in, paylaştığı fotoğraflara eklemeyi tercih ettiği şarkı ise dikkatleri çekti. Güneydoğu Asya ülkesinin lideri, paylaşımına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi. İbrahim'in paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

"KENDİSİNİN VE HEYETİN KATILIMINDAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETTİM

İbrahim, fotoğrafın açıklamasında ise Erdoğan ile Malezya- Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı. Görüşmenin Erdoğan'ın Malezya'daki son programı olduğunu hatırlatan İbrahim, "Kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim" dedi.

Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim\'den bomba Erdoğan paylaşımı

Recep Tayyip Erdoğan, Enver İbrahim, Sosyal Medya, Sosyal Medya, İrem Derici, Politika, Malezya, Medya, Dünya, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Balan Guler:
    Boşuna dünya lideri DEMEDIK 396 289 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalaka Malezya Başkanı Hemen Tog Hediye Edin.. Dükkan Sizin Reis 39 137 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    Allah sana hayırlı uzun ömürler versin Reis..Bununla bile gurur duyamayan zavallılar var.. 137 34 Yanıtla
  • Bud clifford:
    türkler ve erdoğan hak ettiklerinden çok seviliyorlar özellikle araplar afrikalılar ve müslümanlar tarafından ama türkler batılılara gavur suriyelilere vatan haini nargileci kuzey ıraklı kürtlere terörist kendi kendine düşman bir millet bence bu kadar sevilmemeli 42 53 Yanıtla
  • Tarık:
    vatan hainleri çatlasın. Allah senden razı olsun sayın cumhurbaşkanım rabbim El HÂFİZ ismi şerifi ile seni korusun ???? 59 19 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Reis’e Dünya hayran, bizim g.dükler beğenmiyor. Acaba neden? 49 14 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Malezya başkanı da makarna kömür alıyor der şimdi bizim muhalefet. 50 10 Yanıtla
  • ayşe onat:
    birgün gelecek hiç sevmediğiniz reisi çok arayacaksınız yazın bu sözümü bir kenara..Atatürk'ü de yaşadığı zamanda sadece vatanseverler seviyordu diğerleri sevmirdu seviyormuş gibi görüküyorlardı. öldükten sonra hepsi izindeyiz deyip hepsi tatile gitti, hiç tatilden dönmediler ama hep fitne fesat yaydılar ve yaymaya devam ediyorlar. meyve veren ağaç taşlanır ve taşlanmaya devam edecek. 43 17 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    Ne romantik şarkıda tam uymuş..... 39 5 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    bizim ülkemiz hiçbir değerin kıymetini bilmiyor sadece tapmışlar Amerika'ya Avrupa'ya bakalım sonları ne olur 16 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.