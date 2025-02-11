Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim\'den bomba Erdoğan paylaşımı

ayşe onat:

birgün gelecek hiç sevmediğiniz reisi çok arayacaksınız yazın bu sözümü bir kenara..Atatürk'ü de yaşadığı zamanda sadece vatanseverler seviyordu diğerleri sevmirdu seviyormuş gibi görüküyorlardı. öldükten sonra hepsi izindeyiz deyip hepsi tatile gitti, hiç tatilden dönmediler ama hep fitne fesat yaydılar ve yaymaya devam ediyorlar. meyve veren ağaç taşlanır ve taşlanmaya devam edecek.